Mudar la piel

Conseguir que una ciudad bimilenaria llegue al siglo XXI con su patrimonio intacto y a la vez rejuvenecida a incorporarse a los tiempos que tocan, ... es difícil. Pienso que, en Cáceres al menos, lo estamos consiguiendo. Esto viene a colación porque en todas las ciudades hay zonas que pueden llegar a descolgarse y quedar al margen de los circuitos 'turísticos', aun teniendo, a veces, patrimonio de todo tipo. La necesaria concreción de este espacio me obliga a pasar muy por encima de actuaciones que nos llevarán de la mano a la futura 'ciudad integral'. Todo lo que rodea al impresionante Centro Helga de Alvear con caserones del modernismo regionalista integrados con nuevas estructuras que revalorizan el entorno. Cerca, muy cerca, Atrio, con todas sus promociones, que son varias, ponen nombre a la ciudad a pesar de los puristas extremos, por los que si fuera, no tocaríamos ni una teja. El Palacio de Godoy se incorporará revitalizando todo su entorno y eso, solamente, se puede agradecer, y muy cerca el Palacio de Abrantes devolviendo la vida a la alicaída Plaza de las Cuatro Esquinas, que estaba perdiendo hasta el nombre. Llegará pronto el Complejo de Museos del Madruelo que pondrá en los mapas de la ciudad aquellas calles de Tenerías, Picadero, Caleros que fueron el centro del Cáceres de pasados siglos. Las administraciones públicas y la iniciativa privada deben seguir reincorporando un patrimonio ya obsoleto a la vida actual y lo deben hacer con valentía. Si no lo hubiéramos hecho tendríamos todavía nuestra Plaza Mayor empedrada. La 'modernidad' la hemos llevado a la universidad, a los hospitales, estaciones, bancos y farolas. Pero no podemos ir creando bolsas de ciudad dormida, sin bancos, sin tiendas, sin bares, sin los servicios esenciales que son cotidianos en otros barrios.

