Creo que hay algo unánime en cuanto a las mudanzas, algo que no es discutible y que no pondría en contra a una aficionada del ... Betis contra una del Sevilla o a los de tortilla con o sin cebolla, y eso son las mudanzas.

El ser humano es resistente al cambio cual junco en la orilla del Guadiana y toda mudanza implica no solo un cambio, sino también un movimiento en el que se necesitan muchas cajas, manos, fuerza e ingenio.

Esta semana he superado la enésima en mis casi cuarenta años, con ayuda por suerte. Nuestro cambio ha sido en la misma ciudad y de alquiler. La resistencia también está entre quienes nos empeñamos en que el alquiler siempre será mejor que casarte con un banco. Día a día voy tapando ese vértigo y callando las bocas de los que me dicen que no tendré nada el día de mañana. Quién piensa en ese día si como dice un amigo, nunca seremos tan jóvenes como hoy, como para pensar en mañana.

A la par de mi mudanza he vivido la de una amiga, covid mediante. Este factor no se nos había ocurrido antes pero ahora suma puntos a eso del más difícil todavía. Hoy te puedes hasta casar con covid, porque claro o te clausuras una semana antes de la boda o a ver qué haces (necesito saber si a alguien le ha pasado, dadas las estadísticas seguro que sí).

En este proceso nos hemos dado ánimos, la una a la otra, que si tranquila que todo va a salir bien, que si ánimo, que si estuviéramos más cerca nos ayudaríamos, pero las dos sabemos que este trance hay que pasarlo, sobrevivirlo y respirarlo. Y tirar todo lo que sobre antes de darte cuenta de que estás moviendo basura, el de Diógenes es un síndrome también compartido.

¿Alguien se acuerda ya de Marie Kondo? ¿O se ha desinflado a la par que parece haberlo hecho Netflix? A mí me hubiera venido muy bien su presencia en esta mudanza aunque igual hubiera acabado abrazada al contenedor de basura y gritando, «la entrada de cine de 2005 no por favor, las bragas de dormir de la comunión tampoco, te lo suplico». En fin, nunca creí en el orden por el orden aunque en esta nueva casa me he propuesto tenerlo todo recogido, eso sí, cuando consiga hacer desaparecer las cajas.

Las mudanzas duelen también porque sabemos que perdemos algo, porque sentimos nostalgia antes incluso de habernos movido, porque contamos las veces que nos hemos mudado y sabemos que nunca será la última y porque intuimos que será mucho lo que dejemos en el camino. Es pena, es nostalgia y es miedo, pero también es la ilusión de lo nuevo, de lo desconocido, del estreno cual niña en Domingo de Ramos (en mi pueblo y en muchos me entenderán) y es la ilusión de encontrar un nuevo rincón para escribir y soñar, una habitación propia que diría la Woolf (su sitio en la casa nueva ya está).