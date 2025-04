Movimiento sutil

A cada hombre o mujer le llega el momento de plantearse el futuro. Esto suele ocurrir cuando se frisan los cincuenta, la edad ideal para ... ello. Si el personaje tiene el ego hipertrofiado y ya ha alcanzado las más altas metas que pudiera soñar, lo coherente es pensar y prepararse en y para la vida que a él y a los suyos espera. Es lo que deduzco tras el último congreso del PSOE celebrado en Valencia del Cid.

Al presidente del Gobierno ya no le mueve, ni le pone, anular al rival que disputaba la hegemonía de la izquierda; lo dejó fuera de competición y el oponente, sabiéndose perdedor, se fue. Ahora tiene un Podemos díscolo pero sumiso. Han dejado de apasionarle el mando, el manejo del BOE y el poder, pues le sucede lo que a la mayoría de los mortales: le apetece el sosiego y corre tras él. Sin decirlo abiertamente ha entonado una suerte de rectificación ante sus fieles tratando de hacerse perdonar las marginaciones, los despidos y las defenestraciones que decidió. Acercarse y reponer a antiguos dirigentes no es más que un síntoma de arrepentimiento, un acto de contrición que busca la retirada, aunque esta esté aún lejana. Le falta implorar.

Sabe Pedro Sánchez que los vientos no son favorables hoy, ni lo van a ser en los próximos años y por mucho CIS que haya, la opinión pública ya ha tomado partido y vuelve a apostar por el PP como alternativa. Tampoco ha logrado aumentar el apoyo de sus votantes y es consciente de que una cosa es mantenerse como presidente del Gobierno con el apoyo interesado de aliados egoístas y circunstanciales y otra muy distinta es tener a la opinión pública de su parte.

¿Cómo no fijarse en la vida de los ex? ¿Qué hacen? ¿De qué viven y cómo? Al fin y al cabo, es mortal y como tal, el acomodo es tan sugerente que prefiere no exponerse a una derrota electoral cantada y estrepitosa. Ningún beneficio le reportan sus actuales socios; por eso ahora en el tablero político se disputa un juego consistente en saber quién será el más rápido en alejarse del que estorba. Ni a Pedro Sánchez le conviene presentarse como aliado de los enemigos de la nación ni a estos interesa seguir apoyándole. Le conviene más alcanzar la condición de ex. Las canonjías «per secula» son muy atractivas: pasar de profesor jubilado y pensionista a expresidente vitalicio. No tiene color.

Sabe que después de él el PSOE se repondrá y tendrá nuevo líder. Es mejor deshacer entuertos en busca de la Arcadia feliz. Todo previsible.