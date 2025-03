Comenta Compartir

El pasado domingo publicaba el diario HOY un artículo informando de los enormes retrasos en la concesión de ayudas relacionadas con vehículos eléctricos, puntos de ... recarga e instalaciones de renovables para autoconsumo. El artículo indicaba como ejemplo que, de 187 expedientes presentados a la convocatoria de movilidad eléctrica del año 2019, la Junta de Extremadura ha conseguido ya aprobar 42 expedientes. Esa convocatoria se publicó el 31 de octubre de 2019, por lo que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad ha conseguido aprobar, ¡tachán, tachán!, la increíble cifra de poco más de un expediente por cada mes transcurrido. Teniendo en cuenta que el artículo indica que había 187 expedientes completos, faltarían 145 meses, es decir 12 años, en terminar la tarea ¡Enhorabuena campeones, os merecéis lo mejor! El artículo indica también que ese retraso se produce en todas las líneas de ayudas relacionadas con los vehículos eléctricos, los puntos de recarga y las instalaciones de autoconsumo por lo que propongo que se cambie el nombre a la Consejería y se llame Consejería de Retraso Ecológico e Insostenibilidad. Viendo el desprecio que eso significa para el ciudadano y parafraseando al máximo responsable del desaguisado, Guillermo Fernández Vara, me entran ganas de decir que se metan las ayudas por el..., pero no, al fin y al cabo son ayudas que corresponden a quienes las necesitan y las han solicitado, por lo que me conformo con que les de un calambrazo.

Cartas a la directora