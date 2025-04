El móvil nos ha cambiado

Comenta Compartir

Si lo pensamos un poco, pocas cosas hay que nos hayan cambiado tanto nuestro modo de vivir, de relacionarnos, de informarnos, como el móvil. Es ... un invento reciente que ha influido decisivamente en todas las capas de la sociedad. Quizá una de las cosas que me sorprende es ver al pobre de la esquina, desarrapado y pidiendo una limosna, hablar por el móvil. No tiene para vivir, se supone, está en la miseria, viste fatal, pero tiene móvil. Tanto es así que en castellano, como nos descuidemos, se puede perder uno de los significados de la palabra móvil. Según Google, móvil es inalámbrico, sin hilos, y ya el final se admite otra versión: movedizo. Pero la RAE nos dice que móvil es aquello que mueve material o moralmente algo. Tener un móvil es tener un motivo, un cierto empuje. Por lo tanto un móvil, un motivo, puede cambiar mi vida, porque me lleva a hacer algo nuevo, distinto. El móvil que nos ha cambiado la vida no es motivo importante para vivir, es un aparato, que al ser inalámbrico se puede llevar a cualquier sitio, se transporta fácilmente. Vamos que lo llevamos encima siempre. Nos ha cambiado la vida, demasiado. Si fuera simplemente un teléfono más a mano, no sería para tanto, pero es que sirve para muchas otras cosas, algunas buenísimas y otras perversas.

