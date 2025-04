Así que no voy a decir que me han violado por espiar el teléfono de Pedro Sánchez. Pero sí me jode

Una vez fui a una charla (nada secreta) donde intervenía Sanz Roldán, entonces jefe del CNI. Enseñó al público su teléfono. Uno pequeño. No smart. No inteligente. Como el que llevábamos todos hace años. Como el que lleva James Spader en 'The Blacklist'. Un teléfono con el que no entregamos nuestra alma. Y lo que es peor, nuestra información personal. No sé qué sacarían de mi teléfono. En Instagram, vídeos de ejercicios para el dolor de espalda. O vídeos de perros. En conversaciones o mensajes, lo de todo el mundo.

Nadie aguanta la publicación de una conversación amorosa a lo támpax de Camila. Alguna maledicencia. Si me meto con la gente en un artículo, cómo no lo voy a hacer con las amigas. Rubiales se quejaba de que le hubieran hackeado el teléfono. Los audios que se intercambiaban Piqué y el presidente de la RFEF. «Aquí están mis hijas», se escandalizaba. Hombre, sus hijas no le interesan a nadie. A no ser que estén desnudas, que hay mucha gentuza suelta. Doy por hecho que no es así.

Cuando Kim Novak dijo que la habían violado por usar música de Bernard Herrmann (de 'Vértigo') en aquella sobrevalorada película que fue 'The Artist' nos reímos mucho de ella, como es natural. Así que no voy a decir que me han violado por espiar el teléfono de Pedro Sánchez. Pero sí me jode. Porque me imagino chantajes que justifiquen un cambio de política con el Sáhara. Preferiría que, como en el primer capítulo de 'Black Mirror', el presidente tuviera que tirarse a una cerda (¿o era un cerdo?). El no saber provoca que caigamos en la especulación. Y no me entra en la cabeza que el presidente del Gobierno tenga un teléfono como el mío y no como el de Raymond Reddington. O el de Sanz Roldán.