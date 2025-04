La movida cacereña y Greta Thunberg

La movida cacereña existió. Lo defiende con pasión en una entrevista en HOY Paco Lobo, el carismático productor musical que fue uno de sus principales ... protagonistas y que esta próxima semana presenta en el Gran Teatro el libro que ha coordinado junto a Alfonso Pinilla sobre ese ya histórico fenómeno. Colaboran aportando recuerdos y reflexiones muchos de los que vivieron en la segunda mitad de los ochenta la combinación de noche, juventud, cultura y descaro que ayudó a desperezarse a una ciudad de provincia que languidecía en un letargo secular, o al menos a una parte de ella, la más inquieta. Hemos escuchado muchas veces las ya míticas historias de aquellos tiempos, que tuvieron como escenario un Cáceres nocturno y canalla ya desaparecido. Lo hacemos con interés y placer, excepto cuando el recuerdo se convierte en crítica autocomplaciente y cae en el error, tan habitual y tan humano, de afirmar que lo de hoy es peor que lo de entonces.

Se sabe de sobra que al hacernos mayores tendemos a idealizar lo que pasó cuando teníamos veinte años porque lo que echamos de menos en realidad no es lo que ocurrió, sino nuestra juventud. Por eso no debemos cargar a los jóvenes de hoy con el peso de nuestra nostalgia, de lo que nos hizo felices antes de quedarnos calvos y tener presbicia, sino dejarles que ellos vivan por sí mismos su propia realidad, sea la que sea. Si no nos gusta ni la entendemos será porque lo están haciendo bien. Todas las generaciones tienen la necesidad y la obligación de matar al padre (y a la madre), de ser los protagonistas de su presente y moldear un futuro en el que, aunque todavía no lo saben, también ellos serán arrinconados como antiguos y desfasados por los que vengan después cuando les llegue el momento. A los de la movida sus mayores no les comprendían, igual que muchos padres de hoy tampoco asumen que las inquietudes de sus hijos son diferentes de las suyas. Los jóvenes de la movida pensaban que la cultura y la creación salvarían el mundo, idolatraban a los músicos irreverentes, vivían de noche y hacían fanzines; los de ahora, como percibe cualquiera que tenga un adolescente en casa, saben que el mundo solo se salvará frenando el calentamiento global, admiran a Greta Thunberg, prefieren la vida sana y colaboran con onegés. Hablo de los que miran más allá de su ombligo, claro, que aletargados siempre los ha habido y siempre los habrá.

Los 'carrozas' de entonces se reían de la movida y la despreciaban, lo mismo que muchos 'boomers' de hoy (no todos, que siempre hay quien se pierde sin los matices) hacen con Greta y con su causa, o miran por encima del hombro a un chaval que decide dejar de comer carne, no porque no le guste sino por lo que significa como gesto. Querer decirle a toda una generación cómo tiene que vivir y cuáles deben ser sus preocupaciones desde nuestro insignificante punto de vista siempre es una lamentable y peligrosa equivocación. Ni estamos preparados para entender sus motivos ni a ellos les importa lo más mínimo que lo hagamos, igual que pasó en los ochenta con los jóvenes de la movida.