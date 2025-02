Morosos señalados y que señalan

Comenta Compartir

La publicación periódica de la lista de los grandes deudores a Hacienda, aquellos que al superar los 600.000 euros de impagos al fisco se ... han hecho acreedores de esta particular forma de señalamiento social, acostumbra a provocar un mezcla de morbo y espíritu justiciero. Resulta poco menos que inevitable, cuando este desnudo de las vergüenzas lo protagonizan no tanto contribuyentes sometidos a un seísmo financiero, por la circunstancia vital que sea, como otros muchos cuyos emolumentos no justifican que hayan sorteado su deber con el erario de todos; o cuyas conductas evidencian desidia, cuando no abierto desprecio, a la obligación cívica de hacer cuentas con Hacienda por el bien común. Aunque el método empleado siempre dejará sujeta a discusión la ejemplaridad que se persigue, cuando menos ha de servir para que los deudores se sientan interpelados por la responsabilidad que han contraído con la sociedad que sí cumple. Baste recordar que los 17.700 millones pendientes superan los que va movilizar el Gobierno en las medidas del plan anticrisis. Pero junto a ello, la lista interpela también a cada contribuyente a ser consecuente en su propio quehacer con las actitudes que reprueba.

Opinión HOY