Veo que en España es tendencia 'Voy a morir' (ya saben, trending topic) y me produce una sonrisa. Hombre, algo interesante. Hasta que descubro que ... es una canción. La que Luna Ki llevaba al Benidorm Fest, hoy antesala de Eurovisión. La razón es no poder utilizar autotune, cuyo uso no permiten las normas de Eurovisión. Sigo tirando de la entrevista de Carmen Calvo en 'Mujer Hoy'. Cuando estuvo hospitalizada por covid no sabía si iba a morir. Y hubo un momento en que no quiso ni que la llamara su familia. «¿Qué les digo? ¿Me despido? Al final preferí quedarme sola conmigo misma. Fue toda una experiencia porque al final la vida es algo muy individual». Es verdad, pero estaba en un hospital, no sola. Cuando se refieren como algo malo a que Coco Chanel murió sola en el Ritz de París no veo nada malo en ello. No es que quiera morir sola en el Ritz de París, porque morir en el extranjero me parece una ordinariez. Pero ese 'check out' es la pera.

Opinión HOY