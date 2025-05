Moreno Bonilla, el moderado

Comenta Compartir

Parece que todas las encuestas son favorables al PP en Andalucía, mejor dicho, le son favorables al candidato de este partido, porque ha prescindido en ... sus carteles de los símbolos y de las siglas del mismo como si se pudiese desligar una cosa de la otra. Gane o no, le guste o no, ignore o no a su partido; él representa la derecha de este país a pesar de que quiera personificar sus posibles logros y llevarse los honores como «hombre moderado». Un hombre que no ganó en Andalucía, sino que fue el primero que, para poder gobernar, abrió la espita para que la extrema derecha formase parte de la representación política. En Andalucía ganó el PSOE, pero Moreno Bonilla con la legalidad que concede la Constitución se alió con Vox, aunque ahora no los quiera. Este señor moderado ha acabado con el prestigio de la sanidad pública en Andalucía que, del quinto puesto, ha pasado a ser el segundo por la cola, por lo que las pólizas privadas se han multiplicado. Más de diez mil profesionales han desaparecido de la sanidad pública. A eso se le suman las 1.200 unidades educativas que ha eliminado y como consecuencia 3.000 maestros se han quedado sin trabajo. El mundo rural ha sido ignorado por este señor; aunque vaya a pedir el voto a las vacas, y los derechos sociales están siendo cercenados a diario. Las encuestas son solo eso, encuestas y, los andaluces tendrán que pensar si quieren seguir teniendo de presidente a un señor que cada vez que sonríe piensa en el próximo hachazo que va a dar a los derechos que hacen a los andaluces más libres e iguales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión