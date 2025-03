Moreno Bonilla, Feijóo y Rajoy

Comenta Compartir

No creo se pueda esperar mucho del gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía. Las mayorías absolutas no son buenas porque o no llegan o se ... pasan de lo que se puede esperar de ellas. Lo malo del caso andaluz es su pretendida repetición a nivel nacional, es decir, que el PP gane por mayoría absoluta, lo cual, según el último CIS, no es posible, porque Podemos va a subir como la espuma a costa de Vox, que va a caer como un plomo, lo que igualaría las posibilidades de izquierda y derecha. Pero en el hipotético caso de que ganase el PP, sería muy malo que lo hiciera por mayoría, porque nos podía hacer un Rajoy, es decir, incumplir lo prometido. Creo que sería bueno que Vox entrara en el gobierno del PP para recordarle las promesas en el tema de valores, moral, ética, etc, que el PSOE ha ideologizado sin contar con nadie más que con ellos mismos. Ya el PP tuvo la experiencia de la mayoría absoluta de Rajoy, que al no cumplir con lo prometido infló las filas de Vox con los insatisfechos de los incumplimientos. Deseo que gane el PP las generales lo suficiente para poder tener mayoría con Vox, porque creo que todos vamos a ganar con ello.

