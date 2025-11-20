HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?

Mordidas a la democracia

La regeneración democrática que se abría paso en España tras la muerte de Franco, de la que hoy se cumplen 50 años, tropieza de forma reiterada con la corrupción, germen del desencanto y el populismo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ni Koldo ni Ábalos. El caso de corrupción que sacude al PSOE y compromete la frágil estabilidad de la legislatura lleva el nombre de Santos ... Cerdán, el exsecretario de Organización socialista que permanecía encarcelado desde el 30 de junio por la trama de mordidas urdida a cambio de amaños en obras públicas. Después de las revelaciones destapadas por la UCO sobre el cobro de comisiones –un 2% por contratos con Acciona–, el juez decidió ayer su libertad provisional con medidas cautelares al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya pruebas que, no obstante, le mantienen en el disparadero. «Indicios de criminalidad» que, según el instructor, «se han reforzado» por su papel de «enlace» de una red con tentáculos en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  4. 4 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  5. 5

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  6. 6 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  7. 7 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  8. 8 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  9. 9

    Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz
  10. 10

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mordidas a la democracia

Mordidas a la democracia