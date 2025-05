No obstante, como cronista político, me veo en la obligación de referirles que la amenazante presencia de poderes oscuros, lejos de amainar, va en aumento

El debate entre Sánchez y Feijóo no me ha defraudado porque no esperaba nada. Luego he leído los periódicos: unos dicen que Sánchez ra-ra- ... ra y otros que Feijóo es el mejor. Para este viaje no necesitábamos alforjas. Prefiero mil veces una etapa llana de la Vuelta, con Perico contando batallitas y el pelotón avanzando en formación macedónica a setenta kilómetros de la meta. Además, en la Vuelta, al contrario que en el Senado, siempre cabe lo inesperado y ahí tienen ustedes el extrañísimo y definitivo tortazo de Roglic en la recta final.

No obstante, como cronista político, me veo en la obligación de referirles que la amenazante presencia de poderes oscuros, lejos de amainar, va en aumento. Quizá no estén al tanto de que el hermano del futbolista de la Juventus Paul Pogba, un tal Mathias, le acusa de haber contratado a un morabito para que se lesione su compatriota Mbappé. Una rápida búsqueda en Google les revelará que los morabitos son unos anacoretas musulmanes que viven apartados del mundo y dedicados a la oración, aunque algunos de ellos son capaces de torcer voluntades y, al parecer, también tobillos. Paul Pogba no ha tenido más remedio que reconocer que sí había contratado a un brujo, pero no para fastidiar a Mbappé, como dice su hermano, sino -atención- para ayudar a los niños de África. Debemos estar atentos. Si de aquí a un mes todos los niños de África pelechan o Mbappé se rompe el ligamento cruzado, sabremos que el morabito de Pogba funciona y ahí tendrá nuestro Gobierno un formidable aliado en su desigual batalla contra los poderes oscuros. Ojalá. Después de escuchar a Sánchez y a Feijóo, el morabito es nuestra única esperanza contra la inflación.

