Adif y la protección acústica

Quiero tratar sobre la parte en la que la información publicada en HOY el 5 de febrero titulada «Adif licita nuevos contratos para la futura ... entrada en servicio de los tramos entre Talayuela y Plasencia», se refiere a la protección acústica del tren de altas prestaciones en la parte urbana de Navalmoral de la Mata. En el proyecto de Adif se contemplan también en la parte urbana paneles acústicos metálicos de chapa sandwich opacos y no solo de metacrilato. Las alturas de ese muro opaco que quedarán definidas en el estudio de afecciones, aún pendiente de redacción, será en torno a los 5 metros. Explicar también que las pantallas de metraquilato en muy poco tiempo dejan de tener su condición de transparencia, hecho conocido por lo acontecido en otros lugares en los que se han colocado. Siempre son objeto de vandalismo con pintadas. Tampoco las jardineras, que necesitan un mantenimiento constante, se van a salvar de tal condición, a no ser que sean de plástico. Mi pregunta es: ¿estas soluciones de metacrilato suponen o no un «obstáculo visual» a fin de suavizar el tan temido muro?

Cartas a la directora