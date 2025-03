Llamando a las puertas de cielo

Tal vez, al leer el titular de este artículo, te haya venido a la cabeza la famosa canción de Bob Dylan 'Knocking on Heaven's ... door'. Muchas son las versiones, e incluso las interpretaciones, hechas con respecto a lo que su autor quiso transmitir. Hoy, para cada uno de nosotros, también el mensaje podría interpretarse y adaptarse a nuestra propia realidad, al día a día en nuestros hogares. Llegar a casa, tras un agitado día de trabajo, sin apenas tiempo para comer en algunas ocasiones, es comparable a entrar en el cielo, donde hallaremos el cariño, la paz y la calma que necesitamos en nuestras vidas. Sin embargo, la realidad de muchas mujeres, tras intensísimas horas de trabajo, dentro o fuera del hogar, es bien distinta. En su propio cielo, donde debería reinar el amor y la seguridad, se dio paso al horror, a las voces, a las amenazas. El sufrimiento preside cada día las puertas de un «cielo» negro, que viene siempre cargado de sufrimiento, dolor y silencio forzado. Miles de mujeres y sus hijos son víctimas de los abusos más crueles y despiadados. Y todo ello tras las puertas del cielo.

El deseo de alivio, de liberación, simplemente se ve acallado por una mano que golpea fuertemente o una mirada inquisidora que hace presagiar un desenlace irreversible. Se llama infierno.

La respuesta colectiva a este drama al que, cada año, se van sumando víctimas inocentes, una tras otra, engrosando la lista de mujeres e hijos asesinados a manos de sus parejas o progenitores, es demasiado débil. No es suficiente. Manifestarnos cada vez que somos conocedores de algún caso de violencia contra mujeres y niños simplemente no basta. Denunciar es absolutamente necesario y ayudar a que esas denuncias se hagan eficaces y efectivas, es el segundo paso. No podemos quedarnos impasibles y convivir con mujeres que sufren cada día violencia física o verbal y no hacer nada. Somos responsables y nuestro deber es denunciar y acompañar a la víctima a lo largo del proceso. Las instituciones deben, asimismo, amparar y proteger a todas las personas que la sufren y cumplir con la ley de manera implacable. Sí es sí a cumplir con las condenas. Sí es sí a cumplir con las órdenes de alejamiento. Sí es sí a la protección de las víctimas. La ambigüedad en estos casos, como en todos, solo sirve para el aprovechamiento de los que maltratan y matan.

Y la prevención comienza con la educación. Es esencial cultivar la conciencia desde colegios e institutos con el fin de reconocer cualquier tipo de violencia y tener las herramientas necesarias para acabar con ella. Las clases, a veces, se convierten en lugares poco seguros para algunos alumnos que no se atreven a denunciar ante sus profesores que están siendo víctimas de maltrato. Acabemos de una vez por todas con ello y seamos valientes. Permanezcamos atentos a cualquier indicio o sospecha de abuso. Los servicios de asesoramiento deben brindar apoyo a todas las víctimas. La justicia debe garantizar que los violentos, los maltratadores, se enfrenten a las consecuencias de sus acciones. El estigma y la vergüenza todavía prevalecen. Hay que acabar con esto. Hay que fomentar entornos seguros.

La vida es muy valiosa. Nadie debería sentir el deseo de querer llamar a las puertas del cielo para acabar con el sufrimiento y el dolor. El cielo es nuestro hogar, nuestro refugio, nuestro recreo, nuestro espacio de bienestar.