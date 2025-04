En la región descuidan la salud mental

Comenta Compartir

La salud mental, a menudo eclipsada por preocupaciones de salud física, es fundamental para el bienestar general. En Extremadura, el aumento de enfermedades directamente relacionadas ... con ella, como ansiedad, depresión y otros trastornos graves como los que tienen que ver con la conducta alimentaria, es alarmante. A pesar de los escalofriantes datos que muestran un incremento considerable de este tipo de enfermedades en nuestro entorno, sufriéndolos muchos de ellos menores y jóvenes por debajo de treinta años, y de la constatación de que es un problema creciente en la sociedad, la atención y los recursos en nuestra comunidad autónoma distan mucho de ser adecuados y suficientes, ya que dejan a muchas personas sin el apoyo necesario, ya sea a nivel psiquiátrico o piscológico. La escasez de profesionales especializados (no porque adolezcamos de ellos, sino por la precariedad de contratos o inexistencia de los mismos para cubrir dichas necesidades), así como la ausencia de centros de atención especializados , parecen ser asuntos ajenos a las autoridades competentes. La inversión en centros de salud mental dignos para garantizar un acceso más rápido a la atención especializada y desarrollar programas de apoyo y prevención no parecen estar en ningún orden del día. La Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Badajoz acoge a todo tipo de pacientes, independientemente de su problema de salud mental, que entregan su privacidad junto con el resto de pertenencias, en el momento del ingreso y donde la capacidad de adaptación al entorno, juega un papel primordial en su proceso de mejora. La situación, a este respecto, no es sostenible hace mucho tiempo. Ni justa. Una ciudadanía descuidada y carente de atención individualizada lleva impreso, como marca de agua, un fracaso en el tejido social, que repercutirá en generaciones venideras.

Nuestro tren, el del progreso, el de la modernidad, el que proporciona la dirección correcta y a la velocidad requerida, sigue sin funcionar. Su vías, oxidadas, no pueden convertir el viaje en un trayecto seguro, firme y adecuado a las necesidades de cada viajero. Y, entretanto, se nos viene encima un año más el espíritu navideño, en medio de una Extremadura rezagada en el tiempo.

