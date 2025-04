Este año no monto el belén

Prefiero visitar los preciosos belenes que se montan en Cáceres y ver, expectante, lo que pasa. Yo no tengo valor. Y menos después de hablar ... con un amiguete letrado que me ha abierto los ojos. Montar un belén, ahora mismo, son todo problemas.

No tengo valor para poner a Herodes, capaz de que me denuncien por acoger a un pederasta o a un asesino de niños. Y aunque se haya acogido a la nueva ley y pueda salir libre, no me atrevo.

Pastores de ovejas, tampoco. Ni las ovejas, claro. No tengo lugar cubierto para recogerlas, ni tengo ganas de que me multen por no tener a mi perro ovejero con las suficientes garantías laborales. Personajes gremiales, tampoco, lo siento, pero no encontraba paridad y los herreros, tenderos y carpinteros que hay libres no quieren arriesgarse a abrir tiendas y no poder mantener sueldos ni seguros sociales. Se me ha ofrecido un chino para poner un comercio de 'aquí hay de tó'. Dice que fabricaría y vendería aquello que comerciaban los artesanos y a menor precio. Sin entrega a domicilio, eso sí, no quiere jugársela con los 'riders'. También quería hacerse cargo de la posada, pero creo que es una tapadera para traer a familiares y amigos y no quiero favorecer la economía sumergida.

Las tradicionales lavanderas, tampoco, por considerarlo un trabajo excesivamente sexista. La Estrella, me la pagaba el chino, así podría poner un cartel luminoso, decía. Pero hay que apagar las luces enseguida y, de noche, no se vería un carajo. En cuanto a los figurantes extras, otro problema, seguro que me obligarían a contratar a los fijos discontinuos o a los inscritos en el Sexpe, previo curso de formación; y no he encontrado en estas fechas cercanas a la Navidad a ningún sindicalista que me lo organice. Reyes Magos fuera, no quiero ser acusado de racista. Ni mula, ni buey, porque la verdad es que daban muchas horas y tal y como está la bala de paja, no interesa. San José, la Virgen y el Niño Jesús, me dicen que también darán problemas. Al parecer, no forman una familia, al actual uso, y puedo ser delatado por explotación infantil y, si echan una moneda al pozo, por mendicidad. Así que no.