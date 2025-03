Cuando el monte se quema, algo suyo se quema...

Parece que está demostrado que en Extremadura las organizaciones ecologistas son colaboradoras de los incendios gracias a que unos políticos incompetentes se hacen casos de ... ellas a la hora de tomar medidas de conservación y cuidado del monte, que después se traducen en el descontrol de los fuegos. El que los ecologistas puedan dictar la política de protección del medio ambiente es un hecho porque nuestros políticos no tienen otro criterio más técnico y profesional.

De hecho podemos decir que la organizaciones ecologistas son el brazo medioambiental de los políticos, aunque en realidad qué serían estas organizaciones sin las ayudas gubernamentales, pues no tendría mayor importancia la opinión de unos cuántos. Quizás Extremadura no sea una excepción dentro del panorama nacional, pero es la que nos toca a nosotros, y por eso hay que preguntarse ¿cuánto nos gastamos en apagar incendios en verano que no nos gastamos en prevenirlos en invierno? ¿Cuántas cuadrillas antiincendio contrata el Infoex en verano que después despide en invierno? Parece que lo importante es la foto delante del 'quemal', pero a uno lo han pillado con el reloj PP y se ha montado el pollo. Es la nota cómica dentro del desastre.

Es el dinero público, nuestro dinero, el que da fuerza a los ecologistas, entendidos o simples urbanitas ignorantes, que además son un freno para el desarrollo extremeño. Con la urbanización de Valdecañas tenemos un ejemplo de la contribución de los ecologistas al desarrollo turístico extremeño. Se ha demostrado que la política medioambiental de la Junta de Extremadura es tan eficaz como sus políticos, que parecen salidos de un incendio, de puro «quemados» que están. Pero para que los políticos, que han hecho de Extremadura la comunidad autónoma con mayor espacio protegido por habitante de España, sean verdaderas «cenizas» políticas, tenemos los extremeños las elecciones autonómicas el año que viene, en las que de una vez hay que echar a esta gente que solo ha traído a Extremadura subdesarrollo ecológico, eso sí.