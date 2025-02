Montánchez tiene derecho a conocer

Queremos informar de la constitución del Grupo Derecho a Conocer, una actuación que llevamos a cabo porque no todos los vecinos de Montánchez nos sentimos representados por la Plataforma cívica Sierra de Montánchez-Natura, pues también hay personas a favor del proyecto Hybrex y de ... la implantación de las energías renovables en la comarca, en nuestra localidad y en nuestra sierra, porque sigue siendo de todos, tanto de los que están en contra como de los que estamos a favor.

Es por ello que nos constituimos como grupo para dar cabida a todos los vecinos. Y con el compromiso de atender a todas las sensibilidades, sin caer en provocaciones e insultos, y que quieran ejercer ese derecho a conocer más a fondo el proyecto Hybrex, a consultarlo, a que nos lo expliquen detalladamente y a debatirlo entre todos, porque así se puede mejorar y aportar ideas nuevas que a los montanchegos se nos ocurran, con el objetivo de que entre todos podamos hacer de Hybrex un proyecto beneficioso para todos, acorde a los vecinos de la comarca y de la localidad. Pero para ello hay que dejar explicar y que se nos dé a conocer el proyecto a fondo y podamos consultar y debatir con los promotores todas nuestras dudas y, de esa manera, poder decir sí o no al desarrollo del proyecto en nuestra zona. Además, creemos que esta es una oportunidad muy importante, que no debemos dejar pasar y que no se puede valorar con respecto a una votación que se hizo en 2019 sobre un proyecto que no tiene nada que ver con este nuevo de la empresa Reolum que mejora todo lo anterior. Y es que a la ciudadanía de Montánchez no la representa la Plataforma cívica Sierra de Montánchez-Natura, no representa a los 1.700 habitantes del pueblo, por mucho ruido que hagan. Hay una gran parte de la población que no pertenecemos a esta plataforma y por eso constituimos nuestro Grupo Derecho a Conocer, porque nos interesa el proyecto por el futuro de Montánchez, de la comarca y de todos vecinos, por su prosperidad. Reflexionemos por el bien de todos pero, sobre todo, informémonos bien sobre el proyecto Hybrex y los beneficios que va a suponer.

Permítanme invitarles a conocer nuestra sierra, nuestras rutas, nuestro jamón, comprobarán que nada de ello se verá afectado por este proyecto. Seguro que les encantará.