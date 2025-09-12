HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Thomas Mann.
Cruzando lindes

La montaña del tiempo

Gabriel Moreno González

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La montaña mágica' es la obra cumbre del escritor alemán Thomas Mann y, posiblemente, una de las grandes obras de la literatura universal. Su protagonista, ... Hans Castorp, acude a un sanatorio en lo alto de los Alpes suizos para visitar a su primo enfermo de tuberculosis, y lo que iba a ser una visita de unos días se termina convirtiendo en una estancia y reclusión de años para curarse su propia y recién aparecida enfermedad. Este contexto, que luego ha sido recreado en el cine con maestría y en una libre adaptación por Sorrentino en 'La juventud', le sirve al autor para introducir en el monumental libro algunas de las reflexiones nunca mejor escritas sobre el transcurrir del tiempo, la vida, la enfermedad y el amor, es decir, sobre las constantes universales del ser humano. Pero la gran reflexión sin duda es sobre el tiempo, sobre la base desde y en la que todo se desarrolla, siendo la propia obra y el esfuerzo de su lectura (sobrepasa las mil páginas) un ejercicio mismo de recreación y juego con el tiempo.

