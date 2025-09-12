La montaña del tiempo

La montaña mágica' es la obra cumbre del escritor alemán Thomas Mann y, posiblemente, una de las grandes obras de la literatura universal. Su protagonista, ... Hans Castorp, acude a un sanatorio en lo alto de los Alpes suizos para visitar a su primo enfermo de tuberculosis, y lo que iba a ser una visita de unos días se termina convirtiendo en una estancia y reclusión de años para curarse su propia y recién aparecida enfermedad. Este contexto, que luego ha sido recreado en el cine con maestría y en una libre adaptación por Sorrentino en 'La juventud', le sirve al autor para introducir en el monumental libro algunas de las reflexiones nunca mejor escritas sobre el transcurrir del tiempo, la vida, la enfermedad y el amor, es decir, sobre las constantes universales del ser humano. Pero la gran reflexión sin duda es sobre el tiempo, sobre la base desde y en la que todo se desarrolla, siendo la propia obra y el esfuerzo de su lectura (sobrepasa las mil páginas) un ejercicio mismo de recreación y juego con el tiempo.

Todo parece rodear la afirmación de que «cuando un día es igual que los demás, es como si todos ellos no fueran más que un único día; y una monotonía total convertiría hasta la vida más larga en un soplo que, sin querer, se llevaría el viento». Pues en efecto el tiempo es relativo, y no es lo mismo vivir al lado de la persona amada una experiencia o el regocijarse en el propio tiempo, que pasar los días y los días en un hospital, o en un trabajo monótono, en la ruindad de la rutina diaria, impersonal y anodina que nos imponen las necesidades de una contemporaneidad que desprecia el disfrute del momento.

Por ello la obra es una invitación paradójica a romper la monotonía, a intensificar el tiempo, siguiendo aquella afirmación literaria del gran Dostoievski cuando decía, sin ambages, que hay «instantes que valen toda una vida». Una invitación, decía, a vivir la vida y a aprovechar el tiempo, a densificarlo y a no desperdiciarlo antes de que sea demasiado tarde. Algo que se condensa en la que es mi frase favorita de todo el libro: «Sabemos perfectamente que introducir cambios y nuevas costumbres es el único medio del que disponemos para mantenernos vivos, para refrescar nuestra perfección del tiempo y, en definitiva, para rejuvenecer, refortalecer y ralentizar nuestra experiencia del tiempo, renovando nuestra conciencia de la propia vida.»

Ralenticemos el tiempo viviéndolo con intensidad, alargándolo, no sumiéndonos en la rutina monótona de los parámetros distópicos de este presentismo que se agota a sí mismo.

Si tenemos tiempo libre, aprovechémoslo con nuestros seres queridos, démosle la vuelta, retorzámoslo y no nos perdamos en la evasión que conlleva la aceptación de lo dado, la asunción de que tenemos que vivir en una montaña mágica que nos absorbería y terminaría acabando con nuestra propia libertad. ¡Bajemos del sanatorio, de la montaña, y exprimamos el tiempo!