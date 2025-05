Monfragüe, homenaje y manifestación

En los años 70 se inician unas repoblaciones de eucaliptos para abastecer a una planta de celulosa proyectada en Navalmoral de la Mata. Eso supuso ... que miles de hectáreas de lo que hoy conocemos como Monfragüe fueran aterrazadas. Por estas tierras apareció un naturalista, colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente, para alzar su voz y parar el tremendo desatino que se estaba produciendo, apoyado por una organización ecologista llamada Adenex, de la cuál formábamos parte unas pocas personas enamoradas de la naturaleza y del patrimonio de Extremadura. El futuro parque pasó por diferentes etapas y posicionamientos hasta que en 1979 fue declarado Parque Natural y, pasados unos años, en 2007, Parque Nacional y reserva de la Biosfera.

El personal administrativo del parque, la guardería y los pocos que conformábamos el incipiente movimiento ecologista integrábamos una gran familia con diversas opiniones y actuaciones; algunas veces con aciertos y otras con errores, pero que tenían un común y único objetivo: el progreso del parque. Se iba avanzando en la dotación de infraestructuras y cada ejercicio anual tenía una dotación presupuestaria variable. Se pasó de no contar con un solo vehículo para que se desplazara la guardería ni tener un presupuesto para pintar el puente del Cardenal, a poseer unas equipaciones acordes con lo que hoy en día representa un parque nacional. En los últimos años se ejecutaron grandes proyectos, desde la accesibilidad integral en todo el entorno de Villarreal de San Carlos, a centros etnográficos, de interpretación e investigación, museos y la compra de fincas.

Al frente de todo una persona que se había criado y trabajado durante más de 30 años en el parque, al principio como guarda forestal y posteriormente como director del mismo. Su nombre Ángel Rodríguez. Conocía al dedillo todo lo concerniente al parque. Persona laboriosa y discreta, pateaba el espacio a diario ya que su actividad no lo consideraba un trabajo, sino que para él, el parque formaba parte de su familia. Sabedor de sus funciones y de las que no le competían que hacían de su discreción una virtud; además era y es una buena persona y por eso cuenta con gran cantidad de amigos, entre ellos seguro que se encuentran las nueve parejas de águila imperial con las que tenía complicidad de tanto observarlas con los prismáticos y hasta la jara, que le agradecería que repetidamente la dijera. ¡Qué flor más bonita tienes! Por todo lo anterior, ese merecido homenaje que ha recibido estos días. Junto al homenaje se convocó una manifestación promovida por una reciente asociación denominada 'Amigos de Monfragüe'. En mi opinión no era lo más oportuno, ya dice el refrán «No mezclar churras con merinas», si se trata de homenajear, pues se celebra un homenaje y si se convoca una manifestación, pues la gente a manifestarse, aunque algunos de estos no supieran ni lo que alberga Monfragüe ni la labor desarrollada por el que fue su director durante tantos años. La dicotomía homenaje-manifestación fue la causa de que muchas personas, que compartían el homenaje, no acudieran a la cita de Villarreal de San Carlos. La manifestación obedecía a la situación en la que se encontraban las aguas, a su paso por el parque, y motivada entre otras cosas por el polémico desembalse que la compañía Iberdrola desarrolló en esos días. Solicitaban los manifestantes que dejara de turbinar por considerarlo ilegal y abusivo.

La empresa eléctrica está vinculada desde los inicios al parque. De hecho Jesús Garzón vivía en una casa del poblado de la eléctrica. Por lo que el polémico desembalse ya se venía produciendo desde hace años, incluso cuando el presidente de la mencionada asociación 'Amigos de Monfrague', era director general de Medio Ambiente, desde los años 1989 al 1994, consecuentemente no era nada nuevo turbinar en la zona. Lo que si es nuevo y muy preocupante es la alta contaminación que sufre el río Tajo por los residuos que vierten las ciudades de Madrid y Toledo, que es uno de los motivos, con el agravamiento de la sequía, de ese color verde que tiene el agua desde hace ya varios años a su paso por el parque. La manifestación era loable si tenía como fin contribuir al bienestar del espacio, pero no es de recibo involucrar a familiares de cargos públicos en esta actuación; la decisión de desembalsar fue una decisión técnica, equivocada y carente de sensibilidad, dado el escaso caudal del río, turbinando de forma excesiva para obtener un mayor beneficio económico, pero no asociada a que un familiar trabaje en una u otra empresa. Los políticos deben medir mucho sus palabras cuando se expresan en público; no todo vale en política sobre todo cuando se difama a personas.