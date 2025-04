Monfragüe, amenazado

Comenta Compartir

Monfragüe está otra vez amenazado y en esta ocasión no es por el camalote, la planta invasora agresiva que ataca nuestros ríos. Esta plaga además ... de consumir muchos recursos económicos por su retirada trae de cabeza a los responsables de las confederaciones hidrográficas. Ahora le toca a Iberdrola, que resulta que su ambición se ha disparado y no deja de turbinar para producir energía barata en un momento en el que el precio de la luz alcanza máximos históricos. Así no les importa vaciar los embalses de Valdecañas o Alcántara para facilitar el turbinaje. Y aunque ya no vemos tanto lodo verdoso y putrefacto en la cola del embalse de Alcántara, sí que está afectado el ecosistema de la zona. Siempre he pensado que la energía hidroeléctrica es limpia y que devuelve el agua a su cauce en su estado original, pero a tenor del impacto ambiental en pleno corazón de Monfragüe, no estaba en lo cierto.

Afortunadamente el Parque Nacional de Monfragüe cuenta con ángeles de la guarda, como el alcalde de Serradilla, Fran Sánchez, o el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, Paco Castañares, que velan por la salud del parque y alertan del desastre medioambiental. Y con ese propósito han fundado la Asociación Amigos de Monfragüe, arropada además por todos los alcaldes de los pueblos de la zona afectada. Se reclama que Iberdrola ponga término al aprovechamiento hidroeléctrico en el parque nacional y cumpla la Ley de Parques Nacionales que actualmente prohíbe estas prácticas. La Junta de Extremadura ha instado a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que mueva ficha y haga que Iberdrola salga del enclave. Los cacereños ya sufrimos bastante con el desastre de Torrejón, el accidente laboral más importante de la historia de España. Pagamos con más de 70 vidas humanas, de casi todos los pueblos cacereños de alrededor, la construcción de la presa en el embalse de Monfragüe. El accidente laboral sucedió en 1965 cuando con la obra casi terminada y con la presa del Tajo llena reventó la compuerta de dicha presa que se unía con otra más pequeña construida en el Tiétar. Las aguas se llevaron por delante a casi un centenar de obreros que trabajaban allí, y aunque el régimen dictatorial lo silenció pervive en nuestra memoria. Ya tuvimos suficiente drama en la zona de Monfragüe con esa catástrofe.

