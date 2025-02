Los monaguillos de Sánchez

Comenta Compartir

García-Page, sobre el liderazgo de Pedro Sánchez ha dicho que, al lado de este, los demás son monaguillos. Parece que el eterno presidente de Extremadura se ha sentido ofendido por esa opinión del presidente de Castilla-La Mancha y ha declarado que no se ... siente monaguillo de nadie y de nada y que representa a una tierra que tiene grandeza y dignidad. Por supuesto que Extremadura tiene grandeza y dignidad, pero sus representantes tienen que estar a la altura de esas virtudes. ¿Por qué la región extremeña, después de 40 años de socialismo, sigue a la cola de la cola de España? ¿Por qué la tierra extremeña no tiene un tren digno y grande, aunque no vuele tanto como el AVE? Alguien que baja la cabeza y dice amén a todo lo que está diciendo, haciendo y destruyendo, el más nefasto presidente de Gobierno que ha tenido España, es un monaguillo, que puede ser que ame a Extremadura y que sea cierto aquello de el que bien te quiere te hará sufrir.

