Monago, Vara y la estima extremeña

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, opina que la estima de la región se ha venido un poco abajo a consecuencia de ... los «varapalos» que ha sufrido en las últimas semanas, cuando se ha confirmado que nos hemos quedado sin los más de 3.000 empleos de la gigafactoría de Volkswagen y se ha conocido que hay dudas de que la azucarera prevista en Mérida vaya a salir adelante porque le ha salido un rival en Francia.

Para levantar la confianza y el ánimo de la región, Monago cree que es el momento dentro de su partido de trabajar para tener un proyecto bueno para Extremadura, abandonar las rivalidades internas que han ocupado a los populares en los últimos meses y centrarse en la región.

Coincidirán conmigo en que si alguien puede hablar estos días de autoestima es el presidente del PP extremeño. La suya ha sido una resurrección política en toda regla tras la salida forzada de Pablo Casado y la llegada a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. No sabemos por el momento si el cambio se notará o no en la labor de oposición del PP, pero sí sabemos que las cosas han cambiado y mucho en la organización interna de la formación extremeña. Porque Monago, tras sufrir como la región muchos varapalos en los últimos meses, en los que fue literalmente ninguneado por quienes contaban aquí con el favor de la Génova de Casado, Egea y Casero, ha vuelto a ejercer de lo que es, presidente del PP en esta comunidad autónoma. Y no solo eso, sino que ha entrado en el comité de dirección del partido, en el núcleo duro de Feijóo tras ser designado presidente del comité de Derechos y Garantías.

«Cuando parecía que estaba en el tiempo de descuento, Feijóo me da esta responsabilidad», declaró Monago tras hacerse público su nombramiento. El que le ha llenado lógicamente de satisfacción y el que le ha dado a buen seguro un subidón de autoestima, esa valoración positiva de uno mismo tan difícil de tener cuando los que te rodean te dejan incluso de ver, no ya de considerar. «He sufrido en este partido en los últimos tiempos como nunca», reconoció en este periódico.

Por eso después de casi desaparecer, volver a la primera línea del PP le da a Monago la autoridad precisa para hablar de autoestima, para explicar que los varapalos y las decepciones minan la confianza y diagnosticar que eso le está ocurriendo a Extremadura.

Porque perdimos la gigafactoría, una oportunidad histórica de cambiar de verdad el devenir de esta tierra; porque la azucarera de Mérida está cada día un poco más en el aire; porque nada hay tangible por el momento de los otros grandes proyectos que están sobre la mesa, la fábrica de celdas de batería de litio de Phi4Tech y el Elysium city, y estas alturas de la película la confianza ciudadana requiere de obras en marcha, y porque esta semana nos han recordado que la fábrica de diamantes sintéticos destinados a la producción de semiconductores, que se instalará en Trujillo, se hará realidad solo si cuenta con ayudas públicas.

Se confía en que lleguen con el Perte de 11.000 millones de euros que se destinarán a la fabricación de microchips y semiconductores. Pero si no es así, el proyecto no saldrá para adelante. Así que de nuevo toca esperar y cruzar los dedos.

El caso es que creo que lleva razón Monago cuando dice que la región anda baja de estima después de las últimas decisiones, negativas aunque se llegue hasta la final de una competición, y con mucha incertidumbre sobre las que restan por conocerse. Como creo que lleva razón en la necesidad de que el PP, el principal partido de la oposición y el único que en esta región es una alternativa de gobierno, se centre en Extremadura y se implique un poquito más en los asuntos que afectan a los ciudadanos.

Dice el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que es bueno que la comunidad esté presente en las «salas de máquinas» de los principales partidos políticos del país. Puesto que primero él y ahora Monago están en los órganos de dirección de PSOE y PP, donde «se toman muchas decisiones», por lo que el hecho de que la región esté presente en ellos «es positivo para todos».

Pero lo cierto es que para que sea así, para que su presencia y la de Monago en las ejecutivas nacionales resulten positivas para esta comunidad autónoma, sean beneficiosas para los ciudadanos, no basta con que estén en los órganos de dirección de los dos grandes partidos del país. Es imprescindible que ambos antepongan y defiendan los intereses de la región por encima de los de sus partidos. Tienen una oportunidad de oro para hacerlo, otra más. No solo para conseguir que el Perte de los microchips deje dinero aquí y se pueda levantar la fábrica de diamantes sintéticos, sino también para lograr el régimen fiscal especial y el programa de infraestructuras que necesita con urgencia Extremadura. Cuestiones que debían ser ya una realidad a día de hoy si el interés por la región hubiera prevalecido sobre las consignas políticas, y que habrían paliado de forma notable las deficiencias que siguen lastrando el desarrollo de esta región y, a buen seguro, elevado su estima.