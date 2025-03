Monago y las bromas de mal gusto

Comenta Compartir

Hace unos días el expresidente del Partido Popular y de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, decía en su despedida que la inauguración del ... tren rápido (que no AVE), es una broma de mal gusto. Sin embargo, es una broma de muchísimo peor gusto que Aznar, durante sus gobiernos, prometiera insistentemente el AVE a Extremadura para 2010 (casi nada). Es todavía una broma de peor gusto que el expresidente de la Junta de Extremadura no moviera un solo de dedo durante su gobierno para reclamarle el AVE a Extremadura al gobierno de la austeridad de Rajoy, pero que regalo 60.000 millones de dinero público a la banca (cuando los españoles buscaban comida en los contenedores de la basura). Ahora van a inaugurar un tren rápido. Quizás no sea tan mala idea que venga el Rey a inagurarlo. Puede que sirva para darle más publicidad a la injusticia que sucesivos y diferentes gobiernos han cometido con Extremadura. Entretanto, el gobierno del Partido Popular (ayusismo) en Madrid regala becas a los 'cienmileuristas'. Difícilmente se puede hacer justicia entre comunidades y ciudadanos. Así se minan los pilares de la democracia.

