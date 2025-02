Apertura del año judicial, su presidente, Carlos Lesmes instó a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo a que se reunieran con urgencia para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No es la primera vez que lo hace. Lleva más de 4 ... años así. Pero todo apunta a que nada ha cambiado para que se desbloquee la situación.

Pero si empezamos a ser un poco objetivos y realistas, Sánchez no tiene ningún interés en negociar con el PP y Feijóo. Le acusan los equipos ministeriales del Gobierno actual de incumplir la Constitución al líder del PP. La impresión que le empieza a dar a muchos españoles es que Sánchez quiere atacar a Feijóo con todas las armas a su alcance para revertir los sondeos y encuestas que dan como vencedor al PP en unas próximas elecciones. Hay pues que masacrar y vilipendiar a su adversario. Para ello vale todo. Además, los actuales socios del gobierno de Sánchez no quieren ni oír hablar de negociar nada con el PP. Ya vimos el debate del Senado, donde siendo objetivos en nuestros análisis, Sánchez parecía más el líder de la oposición que nuestro presidente del Gobierno. Con mi máximo respeto, así no, señor Sánchez.

Por otra parte y trasladándonos por «momentos», titulo de mi carta, a niveles autonómicos, escuchábamos y leíamos a nuestro presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, como tendía la mano a la oposición para la elaboración de los presupuestos. Ojalá no caiga en saco roto por ninguna de las partes, porque aparte de que haya que renovar de una vez los miembros del CGPJ, que lleva 4 años de retraso, en nuestra querida España y en nuestra bella Extremadura hace falta consenso, hablar, dialogar, pactar medidas para combatir la virulenta crisis económica y social que tenemos encima y que se puede agravar por acontecimientos externos mucho más todavía. Podemos llegar a un caos y desorden no deseado. Las situaciones difíciles requieren y exigen arrimar el hombro a todos, y una gran dosis de humildad de quien nos dirige.

Señores políticos, se presentan a las elecciones y se les vota para servir.