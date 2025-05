El 'momento Liz Truss'

Comenta Compartir

El Reino Unido tendrá esta tarde una nueva primera ministra, después de que Liz Truss, nominada por el Partido Conservador para sustituir a Boris Johnson, ... sea recibida en Balmoral por Isabel II y la reina le encargue formar gobierno en la confianza de que cuente con el apoyo de la mayoría 'tory'. Entre el ministro de Economía dimisionario, Rishi Sunak, y la hasta ahora titular de Exteriores, los conservadores se han inclinado por esta última probablemente por tantos motivos que no cabría interpretar sus designios de manera unívoca. Pero el resultado final ha sido la victoria con el 57,4% para la alternativa más dispuesta a vindicar el legado de Johnson y a imprimir un giro marcadamente liberal a la actuación económica del nuevo Ejecutivo, con cobertura fiscal de los incrementos previstos en el precio de la energía en lo que resta de 2022 para proceder a una rebaja de impuestos que incentive el crecimiento. La fórmula podría ser acertada si los imponderables del cerco energético del régimen de Putin a los países occidentales no fuesen a durar más que otros dos trimestres. Pero el paradigma que pretende introducir Truss para asegurar la prosperidad británica no solo desborda el atrevimiento de Johnson en la materia, sino que proyecta hacia la Europa de la Unión un debate ineludible más allá de las confrontaciones partidarias nacionales. Ello mientras amenaza con enconar posturas en torno al acuerdo sobre Irlanda precisamente cuando más urge destacar la coincidencia de intereses a ambos lados del Canal a pesar del 'brexit'.

La nueva 'premier' se verá sometida a evaluación continua durante meses. Primero, para comprobar si es capaz de aplicar recetas diferentes a las propuestas hasta ahora y son además eficaces. Segundo, para verificar si su mensaje y resultados calan en el Reino Unido hasta conseguir que los conservadores remonten posiciones respecto a los laboristas y el resto de las fuerzas que pudieran acceder al Parlamento en las siguientes legislativas. Para lo que deberá empezar superando las reservas que hacia ella mantienen muchos diputados 'tories', entre quienes salió perdiendo en su pulso con Rishi Sunak. Las divisiones que atraviesan los conservadores mantendrán pendiente durante tiempo la respuesta a la pregunta de si su candidata electoral será Liz Truss o la nueva 'premier' acabará sacrificándose para dar paso a otros aspirantes.

