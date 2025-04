Es momento de podar sin tregua

Comenta Compartir

Si en las avenidas de Badajoz tuviéramos encinas, las imágenes de las últimas semanas serían el sueño húmedo de cualquier piconero.

Nunca se ha visto ... tanta tarama sobre las aceras, gigantes empalizadas con restos de una poda masiva sobre la que ya empieza a haber cuchicheos y dedos señalando. Que si se pasan, que si no llegan o que si no han cortado por donde deben, lo de siempre en este país de entrenadores y, ya puestos, ingenieros forestales. Mucho está tardando en aflorar un colectivo que empiece a hablar de amputaciones, arboricidios no consentidos y traumáticos daños a seres vivos sintientes.

Yo de podas no tengo ni idea, solo sé que la capacidad económica de un ayuntamiento se mide por las barbas de sus palmeras, cuanto más largas, más pobre. Por lo mismo, entiendo que si aquí nos hemos puesto a podar como si no hubiera un mañana es porque hay parné y lo siguiente será reparar fuentes o terminar piscinas. Semejante despliegue de podadores está relacionado, eso sí lo sé, con el invierno, que es cuando nuestros plataneros, almeces o cinamomos sufren menos porque la circulación de su savia es menos intensa, algo que cualquier parcelero con cuatro frutales entiende y practica, aunque sea por imitación del vecino. Otra intención evidente es guiar las copas para que autobuses y camiones no se coman las ramas bajeras cuando circulan por el carril pegado a la acera. Pero si hay una explicación para esta poda sin tregua es que algún gurú electoral ha visualizado un bellísimo Badajoz en primavera con hojas de colores restallantes, las que se supone brotarán con más fuerza justo cuando toque ir a votar y por eso se ha ordenado sacar a pasear las motosierras. Si las mesas de contratación no dan más de sí, que la naturaleza haga su trabajo. Bien visto.

