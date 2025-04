¿En qué momento se jodió...?

El 24 de febrero de 2022, pronto hará un año, Vladímir Putin anunció «una operación militar especial» en Ucrania, días antes hubo movimiento de tropas ... rusas en la frontera y, poco después, se produjo la invasión del país. A partir de entonces, nos hemos acostumbrado a convivir con esta guerra que está a la vuelta de la esquina, y eso no tiene ninguna gracia. Pero es que hay muchas cosas que no tienen ninguna gracia últimamente.

China ha pasado de mantener confinados a sus ciudadanos bajo siete llaves, lo que no dejaba de producirnos inquietud, a permitirles deambular a sus anchas. El caso es que, según algunos, debido a que la vacuna de Sinopharm es de chichinabo y el número de personas vacunadas muy pequeño, el virus se ha hecho fuerte, ha mutado y ya se pasea entre nosotros.

Hay más. En Brasil, miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron el Congreso, el palacio presidencial y la sede del Tribunal Supremo Federal imitando a los seguidores de Donald Trump o, para los que lo prefieran, imitando a Mussolini y su Marcha sobre Roma en octubre de 1922, o a Hitler en el ‘Putsch de Múnich’, el intento de golpe de Estado de noviembre de 1923.

Más todavía. Si echamos una mirada a lo que nos toca de cerca, la situación no mejora. Ahí tienen la ley del ‘solo sí es sí’ y el chorreo de reducciones de condenas de las que salen beneficiados delincuentes sexuales, mientras la ministra, con un empecinamiento digno de Calígula y al mejor estilo del ‘Celtiberia Show’ de Luis Carandell, se niega a admitir cualquier modificación que ponga fin a su propio chandrío.

Y para que no falte nadie, ante la posible jubilación del Papa Francisco tras la muerte de Benedicto XVI, la corte medieval del Vaticano urde, maquina, y Georg Ganswein, ‘il bello Georgio’, el que fue durante mucho tiempo secretario de Ratzinger, publica un libro escandaloso.

Lo cierto es que la lista de noticias que nos inquietan es muy larga, no da tregua: guerras en África, en Oriente Medio; muertes, castigos y ejecuciones en Irán; expulsión de la universidad de las mujeres afganas y, por último, la guinda del pastel, Zelenski en la Ucrania de la guerra, de los refugiados y de los muertos tiene que destituir por corrupción a más de una decena de altos cargos tras las investigaciones periodísticas que han demostrado una serie de irregularidades fraudulentas. Entre los cesados está el fiscal adjunto Oleksiy Symonenko, que durante las últimas navidades se lo pasó en grande en Marbella. El tema de la corrupción no es nuevo en Ucrania, antes de la guerra el país ya era sospechoso por su falta de transparencia.

En fin, este es el inquietante panorama que yo veo. Las noticias son un ‘déjà vu’ que me trae a la memoria la complicada situación política que se vivió entre guerras (1918-1939) y acabó como acabó. Entonces también los gobernantes eran débiles, los políticos ofrecían espectáculos chabacanos y vergonzosos en el Parlamento y la corrupción estaba a la orden del día.

Y todo eso no es bueno, no es nada bueno que los ciudadanos empecemos a pensar que la democracia no sirve para nada, que es solo un negocio muy rentable para los políticos. Porque cuando eso ocurre, las cosas se ponen muy feas, crecen los totalitarismos, la sinrazón y los enfrentamientos violentos, les aseguro que es así.

Zavalita, el protagonista de ‘Conversación en La Catedral’, la novela de Mario Vargas Llosa, hablando de la dictadura de Perú de Manuel Odría de 1948 a 1956, pregunta a Ambrosio en el bar La Catedral: «¿En qué momento se jodió el Perú?». Y yo, como él, me pregunto también: ¿en qué momento empezó a joderse todo el tinglado, en qué momento la economía empezó a hundirse, las democracias a corromperse, el fascismo a crecer, las bombas a rechinar? ¿En qué momento? Porque de lo que estoy segura es de que fue antes de la pandemia, antes de ese virus que se convirtió en la excusa perfecta.

Creo que ya es hora de enderezar lo que está torcido, de llegar a acuerdos desde la razón, la sensatez y la justicia; si no, nos va a ir muy mal.