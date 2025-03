Es el momento del desarrollo industrial extremeño

En Extremadura hace tiempo que el desarrollo industrial dejó de ser una opción: es una necesidad. Porque necesitamos generar un ecosistema en el que nuestros ... jóvenes tengan oportunidades laborales que les permitan desarrollar sus proyectos vitales en nuestra tierra. Y porque solo desde un verdadero desarrollo industrial podremos disfrutar, por fin, de un crecimiento económico sostenido en el que esas industrias deben actuar como motor que impulsa todos los sectores.

Es evidente que no hablamos de la instalación de industrias a cualquier precio y que cualquier nuevo proyecto debe ser respetuoso con nuestras muy exigentes normas de protección medioambiental. Pero quizás sí que ha llegado el momento de que empecemos a cambiar de actitud como sociedad, de que dejemos de responder con un rotundo «no» a cualquier interesado en invertir en nuestra tierra. Ya sean minas, fábricas de transformación de litio, fábricas de diamantes, azucareras, refinerías… no puede ser que a todo le digamos «no» sin esperar siquiera a que se evalúe su impacto medioambiental. Creo que en ocasiones no somos conscientes de la imagen que nuestra tierra llega a proyectar en el exterior a todos esos empresarios que apuestan por invertir en nuestra tierra.

Para ellos somos los del «no porque no», los que parece que se conforman con lo que tienen, los que rechazan el cambio, aunque sea a mejor… y eso para lo único que sirve a medio plazo es para espantar a esos potenciales inversores. ¿De verdad creemos que solo con el sector servicios, el sector primario y el sector público es suficiente para salir adelante? Llevamos muchas décadas transitando ese camino, y ya vemos la velocidad a la que avanzamos y cómo nuestros jóvenes se tienen que buscar la vida en otros sitios.

Ahora mismo tenemos muchos proyectos industriales sobre la mesa, y quizás este sea el momento que llevamos tanto tiempo esperando. El momento en el que por fin tengamos nuestra propia revolución industrial una vez que las industrias ya son perfectamente compatibles con el medioambiente. El momento en el que demos un paso al frente y podamos tener las mismas oportunidades de las que ya disfrutan otras comunidades autónomas. El momento de tomar una decisión clara y abandonar esa apuesta por un ecologismo radical que nos puede acabar convirtiendo en una especie de gran zoológico para recibir turistas. El momento de dejar atrás las dudas, los temores y, sobre todo, los complejos.

El desarrollo industrial extremeño es posible si se toman las decisiones correctas en el momento justo. Y ahora es el momento.