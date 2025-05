No nos mojamos

Comenta Compartir

Y llueve. Gabardinas, paraguas, capuchas, etc., resuelven parcialmente el tema. El de los charcos y losas sueltas que te salpican hasta media pierna, no tiene ... remedio. Mucha gente sabe que soy gallego y me hace bromas diciendo lo del título. Que 'depende', que 'izquierda/derecha, sube/baja', que 'por qué me lo preguntas...' y así. Ya respondo que mejor no mojarse, que para uno que se mojó, nos tuvo sumergidos cuarenta años.

He leído hace unos días que el Cefot va a celebrar ya mismo su 58 cumpleaños. Muchas felicidades para una institución tan importante para nuestra ciudad en lo económico y en lo social. Miles y miles de jóvenes has conocido así nuestra ciudad y Extremadura. Primero con la mili obligatoria, ahora con los que hacen su vida profesional en el Ejército. Para mí también es una efeméride, pues cumpliré 50 años de mi paso por el entonces CIR Nº 3, Santa Ana, a lo largo de cuatro meses ¡de verano! Ya conocía Cáceres desde el año 1971, por razones de amor y familia, pero esos cuatro meses me unieron a Cáceres para toda la vida. No, no voy a contar batallitas (las hay, y muchas), porque cuando estas líneas vean la luz habrán pasado muy pocas horas de la inauguración de la exposición de Angel Duarte 'Matemática y transformación social', comisariada por María Jesús Ávila, en el Museo Helga de Alvear. Este extremeño de Adeanueva del Camino ya tuvo una magnífica exposición, hace ahora 30 años, en lo que fue Centro de Exposiciones San Jorge de Cáceres, comisariada por el ya desaparecido Antonio Franco y coordinada por Javier Cano. Tuve el honor de participar con un texto en el estupendo catálogo. Y tuve el honor, sobre todo, de gozar durante años de la amistad de Ángel, con quien compartí muchas horas en Extremadura y un feliz encuentro en Suiza, su país de residencia habitual.

