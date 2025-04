Cincuenta años del Golpe das Caldas

Mucho he hablado con el major-general recientemente fallecido Adelino de Matos Coelho (compañero entusiasta de los Seminarios Internacionales de Arquitectura Militar de Almeida) sobre ... el golpe de Estado del 16 de marzo de 1974, que intentó llevar a cabo un grupo de militares del Regimiento de Infantería de Caldas da Rainha. El entonces joven teniente partía en una columna militar de cien soldados, al mando del capitán Armando Ramos y nueve oficiales más, para tomar el aeropuerto de Lisboa, pretendiendo ser la «punta de lanza» de una sublevación militar general.

Con los coroneles Otelo Saraiva de Carvalho (también «envuelto» en el golpe, y después 'cerebro' del plan estratégico del golpe triunfante del 25 de Abril) y Vasco Lourenço (presidente de la Associação 25 de Abril y por aquellas fechas recién represaliado por el Régimen) he tenido ocasión de comentar los sucesos.

En el fondo, todos ellos convienen en que fue precipitado e improvisado: incluso a muchos les cogió por sorpresa, como al entonces capitán Salgueiro Maia, de la 'Escola Prática de Cavalaria' de Santarém: aquella misma noche les advirtió que era fin de semana y por tanto la mayoría de los militares estaban fuera del cuartel, el armamento principal había sido transferido a otro lugar y además no veía claras las maniobras.

Es cierto, no obstante, que los mandos intermedios del Ejército –tenientes, capitanes y mayores–, estaban convencidos de la necesidad de acabar con la sangría de las guerras coloniales, en las que ya habían participado alrededor de un millón de jóvenes portugueses, de una población de poco más de ocho millones de personas: no había familia que no hubiera sufrido de cerca los horrores de una guerra, ya de trece años de duración, con casi diez mil militares fallecidos y más de treinta mil heridos y mutilados gravemente. Portugal no podía permanecer al margen de la descolonización que estaba prácticamente completada en toda África, y que obtenía sucesivas condenas de la ONU. Nada podrían contra grupos guerrilleros enfrente cada vez mejor armados, con fuerte apoyo de la población nativa y de las grandes potencias mundiales.

Pero la acción coordinada precisa no tenía lugar todavía, aunque ya estaba muy adelantada y apenas si habría que esperar un mes más. ¿Por qué, entonces, se produjo esta intentona? Ni protagonistas, ni investigadores, ni observadores de todo tipo se ponen de acuerdo. El mismo general Spínola, presidente del primer Gobierno provisional tras el triunfo del 25 de Abril, ha sostenido repetidamente que el Golpe se haría a propósito de poner «fuera de la escena» a los militares más radicales del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) y al Partido Comunista, muy infiltrado en sus filas. Y es que, ciertamente, los dirigentes del golpe eran mayoritariamente spinolistas, como el teniente coronel Almeida Bruno, los mayores Manuel Monge y Casanova Ferreira o los capitanes Virgilio Varela y Maques Ramos.

Por su parte, el entonces capitán Vasco Lourenço o el mayor Melo Antunes (el más significado redactor del programa político a llevar a cabo tras derrocar la dictadura, imponiendo las famosas tres «D»: descolonización, democratización y desenvolvimiento) vieron en estas maniobras un intento de elevar al general Spínola a jefe militar y político, sin por ello imponer una democratización ni una descolonización, sino una especie de «federación en términos imperiales». El propio presidente de la República del momento, almirante Américo Thomaz, también estaba convencido de esta «confabulación» alrededor de Spínola por parte de sus «fanáticos admiradores».

De inmediato, tras el fracaso de una misión que finalmente solo constó de un 'paseo' desde Caldas hasta las cercanías de Lisboa, con vuelta a origen, sin ninguna adhesión exterior, 200 militares sufrieron prisión. Pero cuarenta días después eran liberados, al triunfar en horas lo que hemos dado en llamar «Revolução dos Cravos» –por esa presencia de claveles en las bocas de los fusiles de los soldados–. Claveles ofrecidos por las floristas de la Baixa lisboeta en una «comunión» extraordinaria del pueblo con las fuerzas sublevadas triunfantes. Así, 'Povo-MFA' sería el slogan más coreado en todo el proceso que siguió a la Revolución.