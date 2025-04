Sé moderno y protesta en tu 'app' gratuita

Yo una vez fui de Abisa y ayer me reactivé como usuario. Abisa es esa aplicación para el móvil ideada por el Ayuntamiento que, en ... condiciones ideales que nunca se dan, sirve para reparar la ciudad con eficacia. La abres y te sientes al mando de la patrulla canina.

Usar Abisa equivale a pasar sin llamar al despacho del concejal y decirle que arregle esto y aquello. Si se enciende luego esa farola es otra historia, no seas ansioso. He perdido la cuenta de las incidencias que hay abiertas, desde vehículos abandonados a pinturas negacionistas, por citar lo no urgente, lo menos feo. El resto da miedo. Supongo que el alcalde cada vez que abre esta 'app' se siente Jarramplas en plena lluvia de nabos.

El invento, además de servir para mover cuadrillas, va de desahogarse, de decirle al pacense que puede sanear su barrio desde el móvil con tres clicks.

Algunos pensarán que es la tecnología al servicio del ciudadano, un eslogan que gusta mucho a la Administración y poco al ciudadano. Otros creerán que es una brecha más entre gobierno y gobernados. También parece una brillante idea para sofocar rebeliones. Si usas el icono de Abisa no haces aguardos al concejal, no llamas a un despacho vacío, no te encadenas con una pancarta, no escribes una carta a la directora, no llamas a la tele ni subes a Facebook una foto comentada con rabia.

Solo una vez usé la aplicación Abisa, hace justo dos años. Di la queja educadamente y al cabo de varios días pasé por el sitio y como nuevo. Atribuí la reparación a mi alerta, aunque hacer desaparecer un espeluznante socavón con hierros cortantes que llevaba más de una semana abierto junto a un colegio igual se le ocurrió a otro. O quizás de no existir Abisa esa trampa mortal seguiría ahí. Vete a saber. Sé buen ciudadano, sé moderno, usa Abisa.