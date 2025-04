La mocion de censura de Vox

Comenta Compartir

Hace unos días Vox presentó en el registro del Congreso el documento de la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez, cuya lectura ... en el hemiciclo será a cargo de Ramón Tamames. La moción en sí misma no tendrá trascendencia alguna, puesto que es necesaria la mayoría absoluta para su aprobación. Esto no será posible por la abstención del PP, sabedor de que esta moción pretende restar protagonismo a los populares y por el 'no' rotundo de los congresistas de izquierda.

El conocimiento de esta moción de censura sí tendrá gran trascendencia entre los ciudadanos, puesto que los planteamientos que hará Tamames serán una correlación de la corrupción del PSOE y del gobierno de coalición desde la censura falsa que desposeyó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno. Tamames analizará las nefastas políticas económicas, sociales y legislativas a las que ha sometido el egocéntrico Pedro Sánchez al país (entre ellas destacan la Ley del 'solo sí es sí', la Ley Trans y la restrictiva Ley de Bienestar Animal), las concesiones al PNV y el privilegio de renovación del cupo y la aprobación de una nueva Ley del Deporte (que incluye la participación de selecciones autonómicas en competiciones internacionales para poder competir contra España). Hay además otro tipo de concesiones contempladas en la Ley de la Memoria Democrática, una maniobra que tiene lectura electoral. Sánchez ha ordenado a través del Ministerio de Exteriores que se refuercen los consulados en previsión de muchas peticiones de nacionalidad española tras la aprobación de la 'Ley de Nietos', que permitirá que 250.000 hijos o nietos de exiliados sean nacionalizados para que puedan ejercer su derecho al voto como españoles residentes en el extranjero. Gran parte del cuerpo de la censura consistirá en una pormenorizada descripción de los 40 años de amiguismo, la corrupción, los ERE y el procesamiento de los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y un sinfín de alcaldes y miembros del PSOE imputados en varios asuntos económicos de corrupción. En la larga lista de delitos que se denunciarán en esta moción de censura destacan el enriquecimiento con fondos reservados del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado a 31 años de prisión, la imputación de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana; el 'caso mediador' en Canarias, donde se ha visto involucrado un general de la Guardia Civil y a día de hoy, el secuestro de la concejal del Ayuntamiento de Maracena (Granada) por la presunta denuncia de un caso mas de corrupción. Seguramente el relato de Tamames será mas largo y extenso y servirá de guía a los españoles «de bien» con miras a las próximas elecciones locales, autonómicas y generales.

Cartas al director