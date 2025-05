Comenta Compartir

Cuando éramos ricos, me compré una mochila de Prada en Nueva York para el ordenador. La usaba tanto que un día, en otro viaje, decidí ... que había que sustituirla por una nueva. La segunda es de 2009. Principios de septiembre. Por las calles se anunciaba un estreno: 'The Good Wife'. Casi no la he usado (unas seis veces) porque sigo prefiriendo la vieja, que a veces me remienda mi hermana. Pero tengo las dos. Y ahora viene la gilipollez. Nadal es mi mochila vieja y Alcaraz, la nueva. Ese Carlitos ganando partidos imposibles a cinco sets. Con Tiafoe, que ganó a Nadal y es americano, el público no estuvo del lado de Alcaraz. Pero si no tiene un americano enfrente, empieza a ser su favorito. Como Victoria de los Ángeles lo era en el Metropolitan. No hay que ser murciano o español, con ser aficionado al tenis basta para la nueva ilusión que supone Alcaraz, por usar el término de las revistas del corazón. Pero sigo encantada con las dos mochilas.

