Misiones y comisiones

Algo huele a podrido en Dinamarca». Esta es la frase que le dice el fiel Marcelo al príncipe Hamlet en la conocida tragedia de Shakespeare ... y que suele utilizarse cuando un gobierno o institución obra de manera opaca e incurre en la corrupción generalizada.

Los últimos casos sobre cobros de comisiones desmesuradas, que afectan al rey emérito, a la alcaldía y el gobierno de Madrid, así como a la Federación Española de Fútbol, han reabierto varios debates acerca de la legalidad, ética y estética de estas prácticas comerciales.

Se da la paradoja de que la legislación no parece ser tan rigurosa con quienes hacen de estas prácticas su oficio y beneficio como con el ciudadano de a pie. En aras del liberalismo y el progreso económico, sobre todo de algunos, las comisiones están contempladas en la legislación del comercio nacional e internacional, si bien parece que su regulación no es estricta. Sin embargo, cualquier contrato laboral precario, cualquier ayuda social, la puesta en marcha de cualquier negocio, incluso el bono energético, deben ir acompañados de un sinfín de documentos. El común de los mortales vemos, anonadados, que para algunos obtener un millón de euros es tan fácil como descolgar el teléfono y, como mucho, enviar por wasap un vídeo de una remota fábrica china con los trabajadores entonando cánticos de ánimo. Un millón de euros que, por cierto, no rinde cuentas al fisco y que desaparece de la noche a la mañana a través de negocios ficticios, paraísos fiscales, repentinas insolvencias o cuentas de esposas distraídas que no saben de dónde les viene.

Además, existe otra variable que afecta al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Estos casos derivan directamente de los meses más duros de la pandemia, cuando el confinamiento nos obligó a todos a permanecer en casa y a cambiar radicalmente nuestra vida en el mejor de los casos, cuando no a perderla. En esos meses extremadamente difíciles para todos, pero también para el Gobierno de la nación, que tenía que lidiar con una situación inédita, los rivales políticos, en lugar de arrimar el hombro —como se hizo, por ejemplo, en Portugal— se dedicaron a sacar tajada política, cuando la crítica era fácil y la demagogia derivada de esa crítica resultaba aún más fácil.

El PP buscó adelantarse al gobierno central allí donde gobernaba. Los independentistas fueron una vez más a lo suyo (recuérdese el ignominioso «De Madrid al cielo» de Clara Ponsatí), como hicieron, por cierto, noventa años atrás, en los meses más difíciles de la última República española. Vox, apoyado por los populares, quiso obtener rédito de la situación con una crítica desmesurada, sacando a la gente a la calle a protestar cuando lo recomendable era evitar multitudes.

Entre todos ellos, independentistas, representantes de Vox y populares, hubo dos políticos especialmente activos: el alcalde de Madrid y, sobre todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cada uno a su manera, vieron la oportunidad de granjearse la simpatía de los madrileños a fuerza de enfrentarse a la política del Gobierno central. Para ello no dudaron en señalar la inoperancia de los ministros a la hora de adquirir en el mercado internacional diverso material sanitario, primero respiradores, después mascarillas, más tarde vacunas. No hay que ir muy atrás en las hemerotecas para ver a Ayuso y a Almeida pavoneándose en la pista del aeropuerto al lado de un avión cargado de material sanitario que «ellos» habían conseguido comprar antes que nadie, gracias a la gestión de sus gobiernos locales o regionales. Ellos se presentaban como más listos que nadie, más que el Gobierno de España, más que la Unión Europea. Ellos actuaban con el arrojo que caracteriza a los empresarios liberales, sacando pecho, sin límites ni fronteras, con el dinero por delante, sin los molestos trámites burocráticos. Y claro, sin control alguno.

De aquellos barros, estos lodos. Lo primero, por la ínfima calidad de muchos de los materiales adquiridos, que no habían pasado los controles pertinentes, ya que no estaban hechos para proteger de la covid sino para hacerse una fotografía electoral, la de un Dorian Gray que con los meses muestra signos inequívocos de podredumbre; lo segundo, porque los negocios, ahora lo sabemos, se hicieron a través de comisionistas sin escrúpulos, oportunistas de la alta sociedad que no han dado ni un palo al agua. En este tipo de empresarios depositaron algunos políticos su confianza en momentos críticos para la sociedad. Pese a que en España contamos con grandes gestores, estos gobiernos se acercaron sin escrúpulos a gente de dudosa reputación. Con este comportamiento contrasta el de otros ciudadanos que ofrecieron máquinas y materiales para fabricar mascarillas y respiradores.

Una de las lecciones de la profunda crisis sanitaria que estamos viviendo es que juntos resulta menos doloroso enfrentarse a las dificultades y más fácil superarlas. En este sentido, la adquisición y reparto de las vacunas por parte de la Unión Europea se ha realizado con bastante éxito. Mejor no pensar cómo hubiera resultado en manos de un presidente de una comunidad o un alcalde con afán de protagonismo y amigos y familiares metidos a empresarios. La misión de los gestores públicos es distribuir los recursos de manera justa. Sin embargo, dicha misión se desvirtúa cuando se sucumbe al canto de sirenas de las comisiones.