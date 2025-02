Miscelánea de una vida

Comenta Compartir

He vivido 87 años. Según me refería una tía mía, nací a las seis de la mañana, cuando salían del baile que, cada domingo, se ... formalizaba en aquellos pueblos en esa época, un año antes de que comenzara la guerra civil, en 1936. Por tanto, 1.044 meses; 31.779 días, lo que quiere decir que mi corazón ha realizado tantos sístoles y diástoles como segundos he vivido, considerando un pulsómetro de 60 por minuto, como vengo observando desde que, hace un tiempo, me vengo tomando la tensión por prescripción facultativa. Una maquinaria precisa y consistente no creada por la ciencia, sino por la naturaleza (o por Dios, para los creyentes). Y que ha requerido para su normal funcionamiento alimentarla, no solo con alimentos y H2O, sino también con el aporte del sistema nervioso, allí donde se cuecen las impresiones, sentimientos, disgustos, alegrías, sustos por malos tragos y momentos de felicidad. Todo, el corazón, lo ha ido aquilatando, soportando, ha sabido adaptarse, encogerse, dilatarse, y seguir adelante. Le estoy muy agradecido, hasta ahora. Sé que un día se parará porque habrá cumplido su labor, su quehacer diario, monótono, de contraerse y expandirse, y deseo que, llegado el momento, lo haga con la mayor serenidad de que se haya imbuido en su largo recorrido. No tengo más que complacencias para este corazón mío en su 87 cumpleaños. Estaré a su entera disposición en lo que decida en el porvenir, ya tan deteriorado. Ahora se me ocurre hablar del corazón, cuando el mundo occidental está reunido para hablar de seguridad y apalancar la paz en el universo, y no se les ocurre otra cosa que aumentar los dispositivos bélicos. ¡Ah, corazón mío, lo que habrás aún de vivir...!

Cartas a la directora