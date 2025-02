Misa para uno

Yo he ido sola hasta a un crucero. También se puede ir sola a misa. Eso sí, nunca he ido a una misa para mí sola, cosa que Virginia Woolf nunca reivindicó

A veces pasa que en una conferencia, charla o mesa redonda hay más personas arriba que entre el público.

Más o menos eso pasó con la misa a la que asistió Putin el viernes a medianoche (el 7 de enero es cuando la iglesia ortodoxa celebra la Navidad). Una misa en la catedral de la Anunciación oficiada por varios sacerdotes. Ya ven, como una mesa redonda sin público. No sé si se puede utilizar como metáfora de la soledad de Putin. Supongo que no. Estoy con Pepín Bello en eso que decía de que nunca se cansaba de estar solo. ¿No querrían avión para uno?

