La mirada de Valdimir Valdimirovich

Una mirada vale como mil palabras. Recuerdo la mirada iracunda de mi padre cuando me pescaba después de hacer alguna trastada; en aquellas pupilas fijas ... y punzantes dentro del rictus oficial de la severidad me veía reflejado y anticipando una angustia watsoniana cierta. En las mil palabras equivalentes a aquella mirada había un inquietante acomodo preferente para la bofetada, aunque luego no se sustanciara físicamente. Cuando he sido padre, he tratado de reproducir el furor de aquella mirada con escaso éxito, prueba de que la herencia biológica no alcanza a todos los aspectos de la personalidad.

Analizar miradas, aunque sea ya fuera del ámbito familiar, es un ejercicio entretenido, tal vez una deformación académica del psicólogo sin gabinete; pero ahora que gracias a la televisión y las redes sabemos cómo mira todo bicho viviente, se pueden intuir procesiones internas con cierta aproximación a través de la expresión del rostro. Por ejemplo, escojan una foto de Putin, o varias. Verán cómo al esbozo de su sonrisa nunca acompañan unos ojos fríos; y si alguna vez lo hacen, se entrecierran escrutadores, como si maquinaran algo más allá del fugaz motivo de la sonrisa. Tampoco suele fruncir el ceño claudicando emocionalmente a la adversidad: muy al contrario, es más proclive a arquear las cejas ayudando a que su expresión se desvincule por completo del discurso, para poder escapar a la posible cautividad de una emoción. En las mil palabras contenidas en la dureza de esa mirada se esconden muchos años de oficial de inteligencia del KGB, y es un verdadero azote para interlocutores, que fácilmente sucumben a ella para convertirse en simples palmeros de sus decisiones: saben bien que esa mirada helada predice purgas, prisiones, envenenamientos o desapariciones. La mirada helada de Putin predice purgas, prisiones, envenenamientos o desapariciones En sus fotos juveniles se aprecia una mezcla interesante: aún perdura el poso esquivo de tristeza de niño de hospicio, pero ese mirar retraído ya anticipa también un precoz vencedor de la adversidad y alguien hecho a sí mismo pisando pescuezos. Javier Cercas fue capaz de tejer una novela a partir de un solo instante: aquel en el que Adolfo Suárez no se tiró al suelo aquella tarde aciaga del 23-F. Yo no pretendo tanto, a lo sumo estos tres minutos de lectura generados por una sola mirada: la de Putin en un lejano atril o traduciendo la frialdad y lejanía de su mirada en una también fría mañana del Kremlin conversando con alguien en una mesa a 20 metros de distancia. La psicopatología se ha ocupado tradicionalmente de analizar este tipo de miradas en personas con tendencias neuróticas y casi todas las opiniones coinciden en que esos ojos son un reflejo de la falta de sentimientos y vida interior, que denotan una incapacidad para comprender todo aquello que no sea «su» mundo. El psicoanalista francés Jacques Lacan tejió toda una teoría, que él llamó esquizia entre la mirada y el ojo: el «yo» es el que ve, pero no el que mira. ¿Será capaz Zelenski de mantenerle la mirada a Vladimir Vladimirovich y aguantar las mil palabras en ella contenidas?

