Esa minoría violenta y de ultraderecha

Debo reconocer que cuando el alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, el español Josep Borrell, dijo aquello de que ... íbamos a tener que apagar la calefacción, no lo entendí de forma literal. Pensé más bien que era una manera didáctica de explicarnos a los ciudadanos no familiarizados con la macroeconomía que las sanciones de Europa a Rusia por su invasión de Ucrania tendrían consecuencias para todos. Y que lógicamente deberíamos asumirlas.

Esta semana me ha llegado una carta de la empresa con la que tengo el contrato de gas que me ha dejado claro que lo de bajar el termostato, más bien no encenderlo, lo tengo que cumplir a rajatabla. Porque lo que venía pagando al año, ahora que toca renovar el acuerdo, se va a multiplicar directamente por cuatro.

Y según explica la distribuidora en su carta el motivo no es la guerra de Ucrania. El impresionante subidón lo justifica en «el Real Decreto-ley 17/2021 del Gobierno de España por el que aprueba un mecanismo que contempla la posibilidad de obligar coercitivamente a las empresas a vender hasta el 25% de su capacidad de generación en unas subastas».

Yo no sé si la empresa tiene o no razón, pero sí que, como sabemos todos, el daño a los bolsillos de los ciudadanos comenzó antes de la invasión rusa, a pesar de que el presidente Pedro Sánchez se empeñe en querernos vender que todos los males económicos que tenemos encima nos los ha traído Putin y que, por tanto, él poco puede hacer. Así que por su inacción ante una inflación disparada y los precios de absolutamente todo mucho más, el clima de malestar social viene subiendo de nivel desde hace tiempo ante la realidad constatable de que el deterioro de las condiciones de los diferentes sectores productivos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, avanza sin remedio. Y ni siquiera esta tremenda realidad ha hecho reaccionar a una administración que parece vivir en un mundo paralelo. Solo así se entiende que la ministra portavoz del Gobierno calificara de «boicot alentado desde posiciones de odio por la extrema derecha» el paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que el Gobierno desdeñara la protesta como si se tratara de una ridícula minoría y buscara su repulsa social presentándoles como radicales violentos.

En lugar de entender que se trata de ciudadanos que no pueden seguir trabajando para perder dinero, que el incremento de los precios de los carburantes y otros gastos les ha llevado a una situación insostenible, en la que les renta más parar que trabajar. De ahí que, a pesar del análisis tramposo del Gobierno, hayan contado con la compresión hasta el momento de buena parte de la sociedad. Las marchas lentas con las que han recorrido localidades extremeñas han estado acompañadas por los aplausos de muchos ciudadanos.

Ni siquiera los sectores más afectados por el paro del transporte han arremetido contra los huelguistas. Han señalado qué consecuencias les estaba acarreando, pero para pedir al Gobierno también que tomara cartas en el asunto ya, que se dejara de excusas, de mirar para otro lado y se pusiera a trabajar para frenar un descontento social generalizado y sobradamente manifestado.

Todos los partidos en el Congreso, incluidos los socios de Pedro Sánchez, han censurado su inacción. En este conflicto los únicos que han estado a su lado son los llamados sindicatos de clase. Las líderes de CC OO y UGT en Extremadura han llegado a tachar de «salvaje» el paro de los transportistas y han replicado eso de que lo que ocurre es fruto de la situación de crispación que se viene dando en España por una oposición cuya seña de identidad es el odio y generar conflicto.

Después claro, igual que la delegada del Gobierno ha tenido que matizar sus críticas iniciales, estos sindicatos han buscado limpiar el papelón que están haciendo con una concentración de protesta contra los altos precios.

Afortunadamente creo que la inmensa mayoría de la sociedad hemos entendido que el paro de los transportistas está motivado por la desesperación y la impotencia. A estos trabajadores, con los que el Gobierno se ha negado a negociar hasta ahora, que la ministra Yolanda Díaz dice que son «los más vulnerables» dentro de la cadena de transporte, les debemos todos que hayan parado sus camiones, hayan dicho basta y hayan forzado la reacción de un Gobierno hasta ahora ausente.

Nadie dice que la solución a la complicada crisis que estamos viviendo sea fácil. Pero ante el alza de los precios que asfixia a familias, empresas y trabajadores a un Gobierno se le puede y debe pedir que trabaje, y se le puede y debe reclamar que no desdeñe a quienes salen a la calle a hacerlo. Igual que a los paran se les tiene que exigir respeto para quienes sí quieren trabajar y rechazo a cualquier tipo de acción violenta. Harían bien en alejarse con rotundidad de este camino, de acabar con los piquetes no informativos, porque en él no encontrarán la comprensión social demostrada hasta el momento.