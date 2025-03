El ministro Garzón

Comenta Compartir

El señor Garzón y su «garzonada antiganadera» han hecho estragos en Castilla y León. Él solito, con la ayuda de los suyos y la postura ... del PSOE –obvia–, ha sentado las bases para que el voto de izquierda para las próximas elecciones de febrero se desplome en las zonas rurales de los castellano-leoneses. No quiero entrar en la discusión de si dijo lo que leímos que dijo o, según él, eso no es lo que dijo o no le hemos entendido. Hay preguntas que se hacen muchos ciudadanos: ¿qué se necesita en España para ser ministro? Muchos pensamos que el listón lo han puesto muy bajo, que hoy día es ministro cualquiera. Es decir, pasaba por ahí, y me quedé. Estaba en el sitio indicado en el momento indicado. Y lo peor y dada la situación de España es que quien le puso tiene muy difícil quitarte y tiene que tragar con todas las que sueltes (extensivo a Irene Montero). Sin acritud y sin ánimo de generalizar porque dentro del PSOE hay gente con cargo y mando en plaza de categoría contrastada, y no solo con títulos universitarios sino con acciones allí donde han trabajado dignas de un gran curriculum. ¿Qué es lo que nos ha pasado en España para que se acumulen en algunos altos cargos de la administración pública que son calificados por casi todos los que les rodean como inútiles? Gente que no está preparada y son unos trepas medradores que cuando ascienden con mando en plaza, solo saben soltar chorradas y gastar dinero a espuertas en campañas que cuando las leemos en el BOE no sabemos si son un chiste, pero que cuestan millones, mientras hay gente que no puede ni encender un sencillo brasero ni comer tres veces al día en España. España no solo consiente la mediocridad, en algunos casos, la premia.

