La ministra poliédrica

No he olvidado la imagen de Yolanda Díaz llevándose las manos a la cabeza toda compungida cuando se anunció que Reyes Maroto había recibido una ... carta con una navaja ensangrentada. Fue en 'Al rojo vivo' y en ese momento era Ferreras quien estaba en pantalla, pero luego el informativo mostró la reacción de Díaz. Por eso no me extraña que haya dicho en 'Ara' que cuando se aprobó en el Senado el 155 lloró. Que la votación le «afectó mucho». También que no quiere que la etiqueten porque es «poliédrica». No le gustan los liderazgos «mesiánicos», «masculinizados», «patriarcales» o «jerárquicos». Más adjetivos: su relación con Sánchez es «magnífica». Más con Colau, a la que se arrima. Lo hizo en Barcelona. Por la mañana y en el Planeta. Menos mal que para su proceso de escucha no tiene el oído de la Hormiga Atómica. Cuando pasó por mi mesa, una amiga y yo dijimos a la vez: «No lleva sujetador, ¿no?». Sí, estas son las cosas que nos interesan.

