El Ministerio de la Desigualdad

Poco menos de cuatro años le han bastado a Irene Montero para lograr algo que los mayores machistas y negacionistas de la violencia de género ... solo veían posible en sueños: debilitar el feminismo. La fractura ocasionada por las llamadas ley trans y 'solo sí es sí' ha provocado que un movimiento que tiene más de tres siglos se encuentre desgarrado de tal forma que, en efemérides tan importantes como el 8 de marzo y el 25 de noviembre, actúa dividido, debilitado y enfrentado. La obcecación de la ministra, y del nutrido grupo de obtusas activistas que la acompañan, genera incoherencias como poner en marcha un premio de investigación en materia igualdad que excluye la participación de los hombres (pero permite la de quienes nacieron hombres y ya no lo son) o una ley que borra uno de los grandes temas del feminismo, la distinción sexo/género. No sabemos muy bien a qué mujeres representa el Ministerio de Igualdad al despreciar a las que llevan toda su vida reivindicándola, ni a qué igualdad se refiere cuando cierra la puerta a los hombres, pero sí que la agenda feminista no está entre sus prioridades. Si hubiese sido tan tajante contra la prostitución y los vientres de alquiler como lo es negando su responsabilidad en la rebaja de penas y excarcelación de condenados por delitos sexuales, la historia sería bien distinta. Sin embargo, la radicalidad de las declaraciones de la ministra y el sinsentido de muchas de las acciones llevadas a cabo por su séquito hacen que la lucha de las mujeres por construir un mundo mejor sea objeto de burlas, descalificaciones y ataques a izquierda y derecha. Cuando, después de las próximas elecciones generales, el Ministerio se transforme en Mujer y Familia, con el trasfondo que tiene unir ambos conceptos, habrá que pedir cuentas. El feminismo tardará mucho en suturar heridas y recuperar la credibilidad perdida. No olvidemos quiénes lo traicionaron.

Temas

Cartas al director