Lo comprendí en una especie de revelación vía pantalla del televisor. El programa era 'Cine de barrio'. La película, 'Esa voz es una mina'. En ... la escena final, Antonio Molina aparecía rodeado de mineros con sus torsos descubiertos, como sansebastianes que en vez de saetas en el pecho llevasen tizonazos del carbón mineral. Sin embargo, el protagonista vestía una especie de mono muy apañado y discreto que despedía, junto con su rostro angelical y su cabellera rizada, un aura mística casi de antesala de un milagro. Molina cantaba la famosísima copla de 'Soy minero' con la que nos dejaba claro que en absoluto maldecía su suerte por ser minero, ni tenía miedo a morir, aparte de que el dinero le resultaba despreciable. Él era feliz –afirmaba con sus trinos– poniendo barrenos en las entrañas del planeta y, si en algún momento le flaqueaba el espíritu, con una taranta y unos tragos de vino se superaba la crisis. Esa escena y esa letra fue la que me reveló hasta qué punto las esencias de lo español, sobre todo en aquel franquismo instalado en el poder absoluto (y controlador de guiones de películas), eran la resignación y la gallardía en la pobreza. Afortunadamente, luego vino el desarrollismo, la democracia y el orgullo de ser europeos. ¿Y los extremeños? ¿Cuáles son nuestros tópicos residuales, los estereotipos regionales subyacentes? ¿Cuál es la médula de nuestra idiosincrasia moderna? Desde aquel famoso poemilla del clérigo extremeño Francisco G. de Salas a nuestros días es lógico esperar notables cambios. El cura, hablando de los extremeños, nos retrataba como poco amigos de la instrucción y, aunque nos concedía cierto ingenio y agudeza, remataba su composición abruptamente: «Vienen a ser por pereza/ los indios de la nación». Hombre, de indios nada, aparte del racismo implícito, y perezosos, no creo que más que el resto de ciudadanos perezosos españoles, aparte de que las generalizaciones son absurdas. Pero apáticos ante el olvido, resignados ante el destino de región subsidiaria, como «cides» que cabalgan, en este caso, por las onduladas lomas de Extremadura, no negaría yo que una miajita de esas tristezas no nos retrate en nuestros tiempos.

Por eso propongo que, igual que el 'Resistiré' del Dúo dinámico fue la canción de la pandemia, esta copla de Molina sea un segundo himno para los extremeños. Cada vez que alguna inversión de importancia nacional se anuncie destinada a Extremadura, pero luego pase de largo inexplicablemente, como pasaban acelerados los coches de los señorones en 'Bienvenido Míster Marshall', propongo, digo, que nos citemos unos cuantos miles de paisanos en el teatro romano de Mérida y entonemos el 'Soy minero' a pleno pulmón, decepcionados y contritos, pero orgullosos de nuestra pobreza sobrellevada con galanura. Mientras cantásemos, el presidente Vara, si le placiese, se podría pasear por la escena vestido de Nazareno, con expresión de mártir que asume su martirio porque es la voluntad divina, pero dejando claro que su gobierno no tiene nada que ver con esta película.

