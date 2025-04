La mina de uranio, al cajón del olvido

Si «de bien nacido es ser agradecido», agradecer es lo que me corresponde hacer ahora a la vista de la providencia dictada por el Tribunal ... Supremo de Justicia, fechada en Madrid el día 21, por la cual acuerda la «inadmisión a trámite» del recurso presentado por la empresa Qbis Resources S.L. contra la Resolución desestimatoria del TSJex de 17 de julio de 2019 por la que la Junta de Extremadura anulaba el permiso de investigación de la mina de uranio en la finca La Cabra, concedido el 2 de enero de 2019, y que afectaba a Zahínos, Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros e Higuera de Vargas.

Han sido casi tres años de angustia y actividades de todo tipo: manifestaciones, concentraciones, conferencias... en estos pueblos de la comarca Sierra del Suroeste en protesta para que no se llevara a cabo este proyecto por el riesgo que existe sobre la población, no tanto por la radioactividad del uranio, sino por el gas radón y el polvo de uranio en suspensión que se desprende y la toxicidad que genera en el desarrollo de las catas a las aguas y al aire de la atmósfera, que afectaría seriamente la salud de las personas, animales y plantas. Ayuntamientos, instituciones culturales y deportivas, sociedades campesinas, plataforma 'Dehesa sin uranio', gabinetes de abogados, sindicatos, pueblo e instituciones parlamentarias de Portugal, medios de comunicación y los vecinos de los pueblos de la comarca han luchado porque el proyecto no llegara a ser realidad. Los vecinos nos alegramos de que haya pasado al cajón del olvido y se vive un ambiente de alegría, de felicitaciones y parabienes. Se ha conseguido una resolución que a muchos les parecía imposible. Enhorabuena a todos.