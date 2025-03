Mina, sí; Buda, tal vez; AVE, Alvia

No sé qué sucede en Cáceres con los macroproyectos anunciados a bombo y platillo en momentos preelectorales que, o nunca llegan a hacerse realidad o ... acaban en meros remedos de lo prometido.

El estelar de esta legislatura municipal, y si me apuran del siglo, iba a ser el gran centro budista del Arropez. Ahora, por mor de no sé qué de no sé cuánto y algo más, va a quedar reducido a la instalación de un pabellón de quita y pon, acaso arrumbado en cualquier cacharrería, y, si mucho me apuran, estorbando allá donde esté almacenado. Ya veremos en qué acaba.

El AVE, la alta velocidad de la que ya llevan disfrutando hace décadas algunas otras partes de España, se ha convertido, con gran contento de nuestros políticos regionales, en un Alvia, con unas locomotoras que, si fueran automóviles, estarían supersaturados de pegatinas de la ITV.

Pero la semana que viene se procederá a la real inauguración, que no inauguración real, de la alta velocidad extremeña allende Plasencia-Badajoz, cual si fuera aquella primera línea isabelina entre Barcelona y Mataró. Claro que, comparado con lo actual, cualquier cosa puede parecer una mejora.

En cambio la mina, sí. Nos la van a meter doblada, perdón, soterraña, para que no se vea. De momento, cual reyes Midas están ofreciendo dinero y patrocinios para allanar voluntades. Aunque las principales ya las tienen bien proclives.

Incluso algún comentarista regional se ha permitido amagar radiofónicamente con que si el problema es un alcalde, pues se le sustituye por otro y todo solucionado, todo al más puro estilo bananero. Y si hiciera falta eliminar algún tipo de protección, pues se modifica puntualmente, que no entorpezca. Ya lo hemos visto en edificios del casco histórico.

Una vez más Cáceres va a ser sacrificada en aras de beneficiados foráneos, por más que la futura candidata del PP a presidir la comunidad declare que si resulta beneficiosa para la ciudad, lo apoyará. Y a la mente me viene aquel gobernador civil murciano nombrado para allanar la oposición al trasvase Tajo-Segura.

Que nos expliquen los dos principales partidos de la región en qué se va a beneficiar Cáceres con la extracción más que Navalmoral de la Mata (en contraprestación por el cierre de Almaraz) o Badajoz con las industrias de transformación de la materia primaria extraída de Cáceres y Cañaveral.

Bien saben los políticos y las fuertes empresas del 'trust' minero que el cacereño es poco reivindicativo y que, a la hora de votar, pesan más las vísceras que la razón para repetir maniqueamente la misma papeleta de siempre.