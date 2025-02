Un millón de veces vaciada

La lucha contra la despoblación en España tuvo su principal hito el 31 de marzo de 2019 con la manifestación en Madrid de cien mil ... personas, que situó el asunto en la agenda mediática y política. La expresión «España vaciada» es hoy parte del lenguaje cotidiano, pese a lo cual algunos políticos pretenden desterrar su molesto uso. ¿Acaso las comarcas que hoy tienen densidades de población de menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado estaban vacías hace cincuenta años? Sustituir «vaciada» por «vacía», como si la escasez de población fuera una propiedad inherente al territorio resulta insultante. Díganselo a los millones de emigrantes que protagonizaron el éxodo rural del siglo pasado, o a los miles de extremeños que siguen abandonando su tierra por falta de empleo. En otro ejemplo de funambulismo, hay quién apuesta por una expresión neutral como «España despoblada», admitiendo el hecho como inevitable e inocente.

La expresión «España vaciada» contiene un componente reivindicativo para recordar que la despoblación obedece a decisiones políticas concretas de actores conocidos. Tras la primera gran oleada migratoria, la omisión del mandato constitucional de equilibrio territorial explica la situación a la que ahora nos enfrentamos. «En nuestra región, el slogan de 'Extremadura vaciada' no tiene cabida, porque Extremadura no está vacía. Despoblada sí, pero vacía no». Lo dijo Manuel Mejías, secretario general de Población y Desarrollo Rural, en la apertura de la IV Asamblea General de la Revuelta de la España Vaciada, en Jarandilla de la Vera el pasado 17 de septiembre. Extremadura ha sido vaciada cerca de un millón de veces, una por cada extremeño que se ha tenido que marchar. El cuarenta por ciento de nuestros municipios están en riesgo de desaparición. Nuestros productos se transforman en otras zonas, y dejan allí su valor añadido. Perdemos sin tregua habitantes, comercios, oficinas bancarias, oportunidades, futuro... El concepto «vaciada» indica que la población, la riqueza natural, las capacidades de desarrollo son sistemáticamente expulsadas o extraídas de un territorio, para facilitar el desarrollo de otros. Es una dinámica que se padece desde hace siglos, exacerbada en las ocho últimas décadas en nuestro país y que hoy va unida al concepto «territorio de sacrificio».

El término «vaciada» describe, pues, un hecho probado y estudiado hasta la saciedad. Ahora lo más útil es preguntarse si sirve para algo. De momento, contamos con una Secretaría de Estado (no se atrevieron con el Ministerio propuesto), un plan estatal (aunque manifiestamente mejorable), varias leyes autonómicas y, aún mejor, la sensación de que el asunto de la despoblación ha venido para quedarse. Los logros ya conseguidos no hubieran sido posibles sin la justa reivindicación de la deuda histórica con los territorios vaciados. ¿O es que alguien piensa que un problema así se puede solucionar solo con decisiones administrativas o terapias para el optimismo? Si estamos donde estamos es porque casi todo lo anterior ha fallado y se requiere un nuevo enfoque del problema basado en la reivindicación social, que es la que impulsa la acción de las administraciones.

En nuestra región creamos la plataforma 'Extremadura Vaciada' en febrero de 2020 (https://extremaduravaciada.wixsite.com/weboficial). Hemos estado presentes en varias reuniones con diputaciones y Junta para conocer sus planes y aportar ideas desde la ciudadanía. Tras ello nos asaltan serias dudas sobre la capacidad del proceso oficial elegido para conseguir los frutos que deseamos. Basta con ver lo publicado en las redes sociales y el portal oficial para advertir que, repentinamente, todo está cubierto de una pátina demográfica que no se ve acompañada por movimientos reales que ataquen decididamente el problema. Más bien observamos contados experimentos y a veces en las localidades equivocadas. Sería un error histórico usar este enorme reto con fines cosméticos y dejar pasar la última oportunidad vital para la mayoría de nuestros pueblos. Porque, a diferencia de otros objetivos, el de la despoblación puede someterse anualmente a una sencilla evaluación de resultados que entiende cualquiera: si la curva descendente no se aplana, lo que depende principalmente de la creación de empleo estable y la disponibilidad de vivienda y servicios, es indudable que lo estamos haciendo mal. A estas alturas del problema, sobran eufemismos y falta ponerse a trabajar en medidas valientes, innovadoras y contundentes. Oímos al gran Luis Landero tirar de las orejas a los políticos el Día de Extremadura. La última novela de este extraordinario autor se titula 'Una historia ridícula'. No nos gustaría pensar que es un título profético acerca de las políticas contra la despoblación.