Milei, 'electroshock' para Argentina

Javier Milei dio ayer por inaugurada una «nueva era» con su toma de posesión como presidente de Argentina, en una ceremonia en la que se ... dirigió directamente a la multitud congregada frente a la Asamblea nacional –un gesto elocuente de que no quiere intermediarios con «el pueblo»– y que divide al país y al mundo ante el extrafalario ultraliberalismo del nuevo inquilino de la Casa Rosada. Milei dejó en su entronización una sentencia para la historia –«No hay alternativa posible al ajuste, no hay plata»– que ratifica su determinación de sacudir la política y la economía del país, empobrecido y con una inflación del 140%, con un 'electroshock' de recortes que él mismo asume que provocará padecimiento social en lo inmediato. El nuevo referente internacional de la derecha más radical está obligado a traducir su populismo en mejoras tangibles ante la certeza de que puede acabar como buena parte de sus predecesores en una Argentica socavada, que no halla la senda de la prosperidad, la estabilidad y la convivencia armónica cuando se cumplen 40 años del fin de una terrible dictadura militar. La desafección con la que el Gobierno de Sánchez ha recibido a Milei no debería traducirse en dejación hacia los intereses españoles por los que sí ha velado la presencia del Rey.

