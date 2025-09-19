Teatro López de Ayala
Milagros Galán
Badajoz
Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00
De vez en cuando asisto a alguna obra de teatro, a algún concierto o espectáculo de danza y sigo observando cómo el deterioro de asientos ... y servicios en mal estado continúa .Siempre hay algún cartel que dice en periodo de renovación. Despues de tantos años es imposible creerlo. La semana pasada observé a una señora que utilizaba un andador con serias dificultades para acceder al servicio; el que le correspondía estaba fuera de servicio.Habría muchas más cosas que anotar, como la posibilidad de proyectar alguna película pero más a menudo.
