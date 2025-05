Pérdida de poder adquisitivo

Comenta Compartir

«En 1914, un obrero de Ford se podía permitir un Ford GT. Hoy, uno de mis obreros no se puede comprar un coche nuevo, ... ni un Dacia», afirmó el CEO del Grupo Renault francés, Luca de Meo, que ha participado en la primera jornada del 40 Reunión Cercle d'Economia en Barcelona. ¿Estamos destruyendo una industria en nombre de la ideología?… La industria automotriz solo opera al 60% de su capacidad, ahora nos preguntamos sobre su futuro, VW se prepara para cerrar fábricas, esto nunca se ha visto en la historia de la industria automotriz alemana. Con esta decisión de prohibir la energía térmica en 2035 hemos derribado toda una industria, es espectacular, estamos empezando a darnos cuenta, la Comisión Europea empieza a tener remordimientos. La decisión es una locura y no respeta a la gente: los españoles no pueden permitirse hoy un coche eléctrico que cuesta 45.000 euros de media. Sólo funciona en las ciudades, hay 30 millones de automovilistas que no pueden cargar sus coches en casa, se ven obligados a hacerlo en estaciones de carga, es más caro que un tanque lleno de gasolina o diésel. No funciona. La ventaja ecológica es una gran pregunta, para construir un coche eléctrico, hay que consumir mucho carbono, uno diésel pequeño = 5T de carbono, para el mismo coche eléctrico, se necesitan 10, para un coche más grande, 15… Es imposible aceptar un presupuesto que aumenta las facturas de los europeos mientras se infla nuestra contribución a una UE que dispara los precios de la energía y los automóviles. Resultado: millones de europeos ya no podrán permitirse un coche, aunque el 75% lo necesita para ir al trabajo. ¿La tragedia europea? Pagar más para tener menos. La UE quiere que compremos coches nuevos para trabajar, pero los dejaremos en el garaje. Vivimos de la riqueza de la clase media. Hace 100 años un obrero de Ford se podía comprar un Ford. Hoy un obrero de Renault no se puede comprar un Renault. Pierdes tus derechos, libertad, trabajo y salario. Duermes en tu coche que finalmente vendes. Encuentras un trabajo, te compras un coche nuevo porque es todo lo que puedes permitirte y acabas sin poder conducirlo… ¿Cuándo se detiene?

Cartas al director